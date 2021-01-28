Герус пояснив, чому виник дефіцит вугілля на ТЕС

Запаси вугілля на складах теплових електростанцій впали у січні до історичного мінімуму через рішення Міністерства енергетики понизити рівень вимог до обсягів запасів вугілля на складах теплових електростанцій (ТЕС).

Як передає Укрінформ, про це голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус написав у Телеграм.

"Всередині грудня міністерство понизило рівень вимог до обсягів запасів вугілля на складах ТЕС. З початку опалювального сезону ці вимоги поступово зростали. Але всередині грудня різко були знижені. 10 грудня вимога до мінімальних запасів складала 1,58 млн тонн, а вже 11 грудня була знижена до 0,85 млн тонн", - написав Герус.

За його словами, у цей час простоювали три енергоблоки Запорізької АЕС, замість яких електроенергію виробляли ТЕС, спалюючи вугілля. Герус пояснив, що, якби рівень запасів вугілля на складах значно відрізнявся від вимог Міненерго, тоді Кабмін, міністерство і Національна комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, мали б підстави порушувати питання про невиконання генеруючими компаніями ліцензійних умов.

"Тоді Кабмін, міністерство і Регулятор мали б бити на сполох: везти вугілля, запасати газ і мазут, відкривати імпорт електроенергії, щоб зекономити вугілля для січневих холодів. Але цього не відбулось", - наголосив Герус.

Він нагадав, що рішення знизити вимоги до рівня запасів вугілля ухвалювалося в умовах невизначеності з керівництвом Міненерго.

Як повідомлялося, запаси вугілля на складах українських теплоелектростанцій станом на 26 січня 2021 року становили історичний мінімум – 455 тис. тонн.