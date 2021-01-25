«Тарифна» комісія позапланово перевірить запаси вугілля на 5 теплоенерго

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), проведе позапланові невиїзні перевірки резервів палива на 5 компаніях теплоенерго.

Таке рішення Регулятор ухвалив у ході засідання 25 січня, повідомляє Укрінформ.

«25 січня 2021 року відбулося засідання Комісії у формі відкритого слухання на якому було ухвалено рішення провести позапланові невиїзні перевірки АТ «ДТЕК Дніпроенерго», АТ «ДТЕК Західенерго», ПАТ «Донбасенерго», ПАТ «Центренерго», ТОВ «ДТЕК Східенерго» щодо забезпечення ними необхідних резервів відповідного палива з метою забезпечення безпеки постачання електричної енергії", - зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, на початку минулого тижня НЕК "Укренерго" заявило, що станом на 18 січня на складах українських ТЕС склалася критична ситуація із запасами вугілля.

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Пізніше "Центренерго" заявило, що "найбільший приватний постачальник вугільної продукції" зупинив відвантаження вугілля на адресу ТЕС ПАТ «Центренерго», порушивши умови договору, попри отриману передоплату в розмірі 106 мільйонів гривень. За даними держкомпанії, 13 січня 2021 року ДТЕК надіслав на адресу «Центренерго» попередження про підняття ціни на вугілля з 1650 грн за тонну до 2100 грн за тонну.

20 січня Енергетична компанія ДТЕК заперечила звинувачення ПАТ "Центренерго" у невиконанні умов постачання вугілля за контрактом, що діє між компаніями.