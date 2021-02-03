Нацкомісія заявляє про ризики для енергосистеми через брак вугілля

Через критично низькі запаси вугілля в Об’єднаній енергосистемі України існує ризик виникнення аварії та введення в дію графіків аварійного припинення електропостачання споживачам.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

"Ситуація із запасами вугілля на складах теплових електростанцій (ТЕС) залишається критичною. Щоденне зменшення запасів вугілля загрожує стабільній роботі енергоблоків ТЕС. Це може спровокувати виникнення загальносистемної аварії в об’єднаній енергосистемі України та введення в дію графіків аварійного припинення електропостачання споживачам", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що, за даними НЕК «Укренерго», станом на 31 січня 2021 року запаси палива на складах ТЕС із листопада 2020 року зменшилися у 5,7 раза – до 436,8 тис тонн. 48% запасів вугілля зосереджено лише на двох станціях – Луганській та Слов’янській ТЕС.

Разом з цим, за даними Міністерства енергетики України, на 2 лютого 2021 року запаси вугілля на ТЕС становлять 431,9 тис. тонн (291 тис. тонн – газового вугілля та 140,9 тис. тонн – антрациту). Поточні запаси вугілля в 5,5 раза менші за відповідний показник на 4 лютого 2020 року (2,4 млн тонн).

Як повідомляв Укрінформ, НКРЕКП 25 січня 2021 року ухвалила рішення про проведення позапланових невиїзних перевірок ТОВ «ДТЕК Східенерго», АТ «ДТЕК Дніпроенерго», АТ «ДТЕК Західенерго», ПАТ «Центренерго» та ПАТ «Донбасенерго» щодо забезпечення теплових електростанцій необхідним резервом палива для роботи в опалювальний період 2020-2021років.

Згідно з пунктом 40 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, теплові електростанції зобов’язані мати необхідні резерви відповідного палива.

У разі виявлення порушень, за результатами перевірок НКРЕКП має застосувати до суб’єктів господарювання санкції в рамках чинного законодавства.