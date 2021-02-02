У січні план видобутку вугілля в Україні виконали на 106%

У січні 2021 року вуглевидобувні підприємства України всіх форм власності видобули 2,576 тонн вугілля, план виконано на 106%.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Профспілці працівників вугільної промисловості України з посиланням на Міністерство енергетики України.

Зазначається, що у Донецькій області підприємства вугільної промисловості всіх форм власності у січні видобули 1,104 млн тонн вугілля. При цьому видобуток на державних шахтах регіону становив 192,9 тис. тонн - на 21,2 тис. тонн менше від планового завдання.

На підприємствах Міненерговугілля Луганської області піднято на-гора 21,4 тис. тонн вугілля. Планове завдання недовиконано на майже на 13,4 тис. тонн.

Вугільне об'єднання Дніпропетровської області «ДТЕК Павлоградвугілля» у січні 2021 року видобуло 1,336 млн тонн вугілля. Планове завдання недовиконано на 121,6 тис. тонн.

У Львівській області колектив ДП «Львіввугілля» добув 112,8 тис. тонн вугілля. Планове завдання перевиконано на 12,4 тис. тонн.

Держпідприємство «Волиньвугілля» у січні видобуло 1 380 тонн вугілля. Планове завдання виконано на 13%.

Як повідомляв Укрінформ, НЕК "Укренерго" заявило, що станом на 18 січня на складах українських ТЕС склалася критична ситуація із запасами вугілля. Запаси вугілля на ТЕС (всіх марок) з початку листопада 2020 року зменшилися у 5,2 раза до 487,5 тис. тонн, із них газового вугілля – в 7,5 раза до 283,6 тис. тонн, антрацитового – на 44,4% до 203,9 тис. тонн.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 25 січня ухвалила рішення провести позапланові невиїзні перевірки резервів палива у 5 компаніях теплоенерго.