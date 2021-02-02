Запаси вугілля становлять 44% від мінімального необхідних – Герус

Запаси вугілля становлять 44% від мінімального необхідних – Герус

Укрінформ
Станом на кінець січня запаси вугілля становили лише 44% від необхідних мінімальних гарантованих запасів. 

Як передає Укрінформ, про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус у Телеграм-каналі.

"З грудня в Україні спостерігається тривожна тенденція, зменшується кількість запасів вугілля на складах. Під кінець січня вони становили лише 44% від необхідних мінімальних гарантованих запасів", - сказав Герус.

Він заявив, що практично весь лютий буде триматися холодна температура. У деякі дні буде -15 градусів.

«У таких умовах ми не можемо нести ризики, що якісь компанії не завезли вугілля на свої склади», - наголосив Герус.

Він нагадав, що в України 80% вугільних електростанцій – приватні компанії.

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Як повідомлялося, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) перевірить 5 енергетичних компаній в сфері управління ДТЕК за зверненням НЕК "Укренерго" щодо критичної нестачі вугілля. Укренерго надало документи, які підтверджують, що поставки вугілля не відповідають потребам, а запаси вугілля майже у п'ять разів нижчі минулорічних: — на цей час у 2020 році запаси вугілля становили 2375 тис. тонн.

Раніше Герус заявив, що до критичної нестачі вугілля призвело рішення Міністерства енергетики понизити рівень вимог до обсягів запасів вугілля на складах ТЕС.

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