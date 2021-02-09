Підключення до мережі блоку №2 ХАЕС очікується 15 лютого - Укренерго

З 15 лютого очікується підключення до мережі енергоблоку №2 Хмельницької АЕС, що має позитивно позначитися на енергопостачанні.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив голова правління ПрАТ «НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

Кудрицький зазначив, що проходження нинішнього осінньо-зимового періоду ознаменувалося роботою АЕС на зниженій потужності. Це відбувалося на фоні рекордно низьких запасів вугілля на складах ТЕС і рекордної кількості енергоблоків ТЕС, виведених в аварійний ремонт.

"АЕС працюють на меншій, ніж у попередні роки потужності. Бракує 1-1,5 тис. МВт. У нас дійсно рекордно низькі запаси вугілля і історично рекордна кількість енергоблоків теплових електростанцій, виведених в аварійний ремонт: усього в пік споживання таких енергоблоків було 20, це дуже багато. І потужність, яка виявилася нам несподівано недоступною, становила 5,5-6,5 ГВт", - повідомив він.

При цьому, Кудрицький підкреслив, що енергосистема вже подолала перший пік значного похолодання без обмеження споживачів, і висловив переконання, що так само буде і надалі.

Як повідомляв Укрінформ, на атомних станціях України 9 лютого 2021 року в роботі 10 із 15 енергоблоків: енергоблоки №1 Запорізької АЕС, №№ 1, 3 Рівненської АЕС, №3 Южно-Української АЕС та №2 Хмельницької АЕС перебувають у ремонті.

Також повідомлялося, що енергоблок №2 ХАЕС був виведений в планово-попереджувальний ремонт на 198 діб 29 серпня 2020 року. Така тривалість ремонту обумовлена реалізацією заходів комплексної зведеної програми підвищення безпеки.