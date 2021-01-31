Єрмак пояснив, чому Татарова не звільняють з Офісу Президента

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що звинувачення на адресу його заступника Олега Татарова, який є фігурантом розслідування щодо квартир для Нацгвардії, не мають жодного відношення до його нинішньої роботи в ОП, оскільки є подіями 4-річної давнини.

Про це, передає Укрінформ, Андрій Єрмак розповів в інтерв'ю журналу НВ.

«Звинувачення, що пролунали, мають 4-річну давнину і не мають ніякого зв’язку з тією діяльністю пана Татарова, яку він здійснював в ОП», — пояснив глава Офісу президента.

Єрмак запевнив, що Татаров був призначений на посаду в ОП не за рекомендацією Андрія Портнова, як стверджують деякі ЗМІ: «Це точно не була рекомендація Андрія Портнова».

«У мене є кадровий департамент, який підбирає людей, періодично дає кандидатури, проводить співбесіди. На той момент, коли ми відкривали вакансію, було запропоновано кілька кандидатур, проведено співбесіду, і професійний рівень цієї людини (Татарова - ред.) нас влаштував. Це стало підставою для ухвалення рішення», — пояснив Єрмак.

Водночас Єрмак відзначив, що за жодного Президента України раніше був би «немислимим» резонанс, якого набула справа Татарова — як і той факт, що фігурантом може бути навіть співробітник Офісу президента.

За словами глави ОП, це свідчить «про стовідсоткову відкритість та нульову толерантність до корупції».

«Нині немає ніяких перешкод. Слідство йде, але поки з того, що я бачу, з того, що я знаю, — є якась інформація, але немає судового рішення. Ми як ніхто інший зацікавлені, щоб істина була встановлена, і ця справа опинилася у суді. З іншого боку, погодьтеся: ми живемо в такому інформаційному полі, де звинуватити можна будь-яку людину», - додав Єрмак.

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Він також заперечив припущення деяких ЗМІ, що Офіс президента начебто міг комунікувати стосовно справи Татарова з генпрокурором Іриною Венедиктовою, яка замінила прокурорів у його справі.

Як повідомляв Укрінформ, 1 грудня редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов у Фейсбуці поінформував, що колишній народний депутат і екскерівник "Укрбуду" Максим Микитась дав викривальні показання на Татарова у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії.

За словами журналіста, Микитась повідомив слідству, що Татаров під час роботи в "Укрбуді" нібито підкупив експерта МВС, щоб той фальсифікував експертизу на користь компанії.

Сам Татаров заперечує свою причетність до злочинів. Його адвокат Олександр Кузьменко поінформував, що кримінальне провадження НАБУ стосується знижки на парковку в одному з житлових комплексів Києва.

У НАБУ повідомили, що Офіс Генерального прокурора пізно ввечері 23 грудня змінив підслідність справи заступника голови Офісу Президента Татарова, забравши її в Національного антикорупційного бюро і передавши Службі безпеки.

15 січня НАБУ розповсюдило інформацію, що Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення, відповідно до якого кримінальне провадження стосовно заступника керівника Офісу Президента має бути повернуте до Національного антикорупційного бюро для подальшого розслідування.

29 січня НАБУ заявило, що Офіс генпрокурора хоче вивести «справу Татарова» з їх підслідності.

У свою чергу Татаров спростував інформацію про те, що кримінальне провадження щодо нього передано від СБУ до НАБУ.