НАБУ заявляє, що Офіс генпрокурора хоче вивести «справу Татарова» з їх підслідності

У Національному антикорупційному бюро вважають, що Офіс Генпрокурора має на меті вивести з їх підслідності справу за підозрою заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова.

Відповідна заява опублікована на сайті відомства.

"Зміна підозри одному з учасників злочину у справі надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта на нетяжку некорупційну статтю Кримінального кодексу України свідчить про штучне створення Офісом Генпрокурора підґрунтя для виведення з-під відповідальності осіб, задіяних у вчиненні злочину, серед яких – заступник керівника Офісу Президента", - заявляють у бюро.

Зазначається, що прокурор ОГП 27 січня 2021 року перекваліфікував злочин, інкримінований екснародному депутату (йдеться про Максима Микитася - ред.), на некорупційний. Відтак, начебто створено формальні підстави для усунення детективів НАБУ від розслідування резонансного злочину, співучасником якого є заступник керівника ОП.

Як повідомляв Укрінформ, 1 грудня редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов у Фейсбуці поінформував, що колишній народний депутат і екскерівник "Укрбуду" Максим Микитась дав викривальні показання на Татарова у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії.

За словами журналіста, Микитась повідомив слідству, що Татаров під час роботи в "Укрбуді" нібито підкупив експерта МВС, щоб той фальсифікував експертизу на користь компанії.

Сам Татаров заперечує свою причетність до злочинів. Його адвокат Олександр Кузьменко поінформував, що кримінальне провадження НАБУ стосується знижки на парковку в одному з житлових комплексів Києва.

У НАБУ повідомили, що Офіс Генерального прокурора пізно ввечері 23 грудня змінив підслідність справи заступника голови Офісу Президента Татарова, забравши її в Національного антикорупційного бюро і передавши Службі безпеки.

15 січня НАБУ розповсюдило інформацію, що Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення, відповідно до якого кримінальне провадження стосовно заступника керівника Офісу Президента має бути повернуте до Національного антикорупційного бюро для подальшого розслідування.

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У свою чергу Татаров спростував інформацію про те, що кримінальне провадження щодо нього передано від СБУ до НАБУ.