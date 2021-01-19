Татаров спростовує підготовку законопроєкту для його «порятунку» від НАБУ

Заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров спростовує інформацію про те, що ОП чи будь-яке інше відомство начебто готує законопроєкт заради його "порятунку" від антикорупційних органів.

Про це Татаров написав у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Опоненти незалежності України опублікували в ЗМІ серію статей про нібито підготовку в Офісі Президента законодавчих ініціатив про зменшення повноважень антикорупційних органів. На думку авторів дезінформації, це нібито необхідно для порятунку Татарова від НАБУ. Ця інформація є черговим фейком і не має нічого спільного з реальністю", - написав Татаров.

Він запевнив, що "ні в Офісі Президента України, ні в інших владних кабінетах не розглядають і не планують працювати над подібними ініціативами".

Татаров додав, що органи антикорупційної інфраструктури є невід'ємною частиною державної правоохоронної системи, і будь-які спроби пов'язати або асоціювати діяльність і статус цих органів з незаконними діями осіб, які їх очолюють, є маніпуляцією.

Раніше Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявляв, що Офіс президента заради порятунку заступника керівника ОПУ Олега Татарова, начебто готує терміновий законопроєкт, яким знищить антикорупційну реформу і розірве партнерство з Заходом.

Як повідомляв Укрінформ, заступник глави Офісу Президента Олег Татаров спростував інформацію про те, що кримінальне провадження щодо нього передано від Служби безпеки до Національного антикорупційного бюро.

15 січня НАБУ розповсюдило інформацію, що Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення, відповідно до якого кримінальне провадження стосовно заступника керівника Офісу Президента має бути повернуте до Національного антикорупційного бюро для подальшого розслідування.

Офіс генерального прокурора пізно ввечері 23 грудня змінив підслідність справи заступника голови Офісу Президента Олега Татарова, забравши її в Національного антикорупційного бюро і передавши Службі безпеки.

Читайте також: Татаров спростовує заяву НАБУ щодо його справи

Сам же Олег Татаров заперечує свою причетність до злочинів.

21 грудня Татаров з’явився в НАБУ, де отримав повідомлення про підозру. Також він написав заяву про тимчасове призупинення виконання своїх посадових обов'язків та їх передачу іншій посадовій особі.

Адвокат Татарова Олександр Кузьменко поінформував, що кримінальне провадження НАБУ стосується знижки на парковку в одному з житлових комплексів Києва.

1 грудня редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов у Фейсбуці поінформував, що колишній народний депутат і екскерівник "Укрбуду" Максим Микитась дав викривальні показання на Татарова у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії.

За словами журналіста, Микитась повідомив слідству, що Татаров під час роботи в "Укрбуді" нібито підкупив експерта МВС, щоб той фальсифікував експертизу на користь компанії.

За повідомленням Офісу Президента, наразі Татаров відсторонений від виконання службових обов’язків.