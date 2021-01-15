НАБУ домагається повернення справи Татарова і посилається на рішення ВАКС

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення, відповідно до якого кримінальне провадження стосовно заступника керівника Офісу Президента має бути повернуте до Національного антикорупційного бюро для подальшого розслідування.

Як передає Укрінформ, відповідна інформація оприлюднена на сайті НАБУ.

"Кримінальне провадження за підозрою заступника керівника Офісу Президента є виключною підслідністю НАБУ і САП, і має бути повернуте до Національного бюро для подальшого розслідування детективами. Це підтвердив Вищий антикорупційний суд. Йдеться про рішення від 13 січня 2021 року, яким зобов’язано Генпрокурора розглянути клопотання щодо необхідності передачі справи від СБУ назад до НАБУ", - повідомили у бюро.

Так, у своєму рішенні суддя ВАКС зазначає, що одним із фактів, що досліджується у межах цього провадження, є надання народним депутатом України неправомірної вигоди службовій особі. Відтак, кримінальне правопорушення за ч.3 ст.369 ККУ (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), вчинене народним депутатом, може бути розслідуване виключно детективами НАБУ.

У НАБУ вважають, що рішення про передачу справи до СБУ у подальшому може призвести до уникнення відповідальності за вчинений злочин винними, адже всі зібрані докази будуть визнані судом недопустимими через здійснення розслідування неналежним органом.

Зазначається, що директор НАБУ звернувся до Офісу Генпрокурора з постановою про витребування кримінального провадження. Також очільник бюро надіслав до ОГП постанову про необхідність доручення досудового розслідування у цій справі детективам. "Однак, генеральний прокурор вказані рішення не виконує", - заявили в НАБУ.

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У відомстві нагадали, що 23 грудня 2020 року заступник генерального прокурора Олексій Симоненко передав кримінальне провадження за підозрою заступника керівника Офісу Президента від Національного бюро до Служби безпеки. "Рішення ухвалене втаємничено, без консультацій із НАБУ та САП, фактично під покровом ночі: відповідна відмітка в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зроблена о 23:42", - вказують у бюро.

Перед цим, зауважили у НАБУ,1 грудня, напередодні повідомлення заступнику керівника Офісу Президента про підозру, генеральний прокурор "таємно, не ставлячи до відома процесуальних керівників, без вивчення матеріалів кримінального провадження та за відсутності будь-яких правових підстав, змінила групу прокурорів, що відтермінувало повідомлення про підозру посадовцю на 17 днів".

Як повідомлялося, Офіс генерального прокурора пізно ввечері 23 грудня змінив підслідність справи заступника голови Офісу Президента Олега Татарова, забравши її в Національного антикорупційного бюро і передавши Службі безпеки.

У НАБУ розкритикували дії ОГП і заявили, що вони мають на меті унеможливити обрання запобіжного заходу Татарову. У прокуратурі ситуацію не коментували.

Сам же Олег Татаров заперечує свою причетність до злочинів.

21 грудня Татаров з’явився в НАБУ, де отримав повідомлення про підозру. Також він написав заяву про тимчасове призупинення виконання своїх посадових обов'язків та їх передачу іншій посадовій особі.

Адвокат Татарова Олександр Кузьменко поінформував, що кримінальне провадження НАБУ стосується знижки на парковку в одному з житлових комплексів Києва.

1 грудня редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов у Фейсбуці поінформував, що колишній народний депутат і екскерівник "Укрбуду" Максим Микитась дав викривальні показання на Татарова у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії.

За словами журналіста, Микитась повідомив слідству, що Татаров під час роботи в "Укрбуді" нібито підкупив експерта МВС, щоб той фальсифікував експертизу на користь компанії.

За повідомленням Офісу Президента, наразі Татаров відсторонений від виконання службових обов’язків.