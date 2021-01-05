Суд залишив без руху позов Татарова до Ситника

Шевченківський районний суд Києва залишив без руху позов заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова до директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Відповідна ухвала прийнята 21 грудня 2020 року, про що свідчать дані Єдиного державного реєстру судових рішень, передає Укрінформ.

"Позовну заяву ... до Акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», Національного антикорупційного бюро України, директора Національного антикорупційного бюро України Ситника Артема Сергійовича про захист честі, гідності та ділової репутації, - залишити без руху", - йдеться в ухвалі.

Як зазначається у рішенні, суд дійшов висновку, що матеріали позовної заяви не відповідають вимогам ст. 175, 177 ЦПК України. Зокрема, надані представником позивача до матеріалів справи письмові докази не засвідчені в установленому законом порядку, що надалі "може вплинути на можливість їх використання на підтвердження обставин, що входять до предмету доказування у цій справі".

"Крім того, деякі докази (скріншоти сторінок Ютуб-каналу) є нечитабельними, із змісту зазначених документів неможливо встановити, які саме дані вони містять. Інша частина доказів (фотофіксація статті) виготовлена за допомогою пристрою друку неякісно, частина тексту не відображена на сторінках. Зазначене є недоліком, який необхідно усунути", - сказано в ухвалі.

Суд надав позивачу строк для усунення недоліків, який не може перевищувати десяти днів з дня отримання ним ухвали суду.

"У разі невиконання ухвали суду в зазначений строк позовну заяву вважати неподаною та повернути позивачу разом зі всіма доданими до неї документами", - йдеться у рішенні.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Як повідомлялося, 1 грудня 2020 року редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов поінформував, що колишній народний депутат і екскерівник "Укрбуду" Максим Микитась дав викривальні свідчення на заступника глави ОП Олега Татарова у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії.

За словами журналіста, Микитась повідомив слідству, що Татаров під час роботи в "Укрбуді" начебто підкупив експерта МВС, аби той фальсифікував експертизу на користь компанії.

Також журналіст написав, що НАБУ підготувало підозру заступнику глави ОП Олегу Татарову, однак суддя ВАКС Мойсак нібито заблокував вручення повідомлення про підозру.

При цьому у ВАКС заявили, що не отримували клопотання про надання дозволу про затримання Татарова.

Директор НАБУ Артем Ситник в інтерв’ю ЗМІ підтвердив, що Олегу Татарову було підписано підозру. Однак її не вручили через зміну всіх прокурорів у справі.

Сам Татаров 12 грудня заявив, що директор НАБУ укотре назвав його прізвище "разом з підозрюваними у скоєнні ряду злочинів фігурантами будівельних скандалів", і він подасть до суду на Артема Ситника щодо захисту честі, гідності і ділової репутації.