У САП кажуть, що у справі Татарова не лишилося жодного їхнього прокурора

У справі про можливе хабарництво заступника голови Офісу Президента Олега Татарова після зміни групи прокурорів не залишилося жодного прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як передає Укрінформ, про це заявив в.о. керівника САП Максим Грищук в інтерв’ю «Бабелю».

«Ні, в групі тринадцять прокурорів. Ми (у САП – ред.) просили включити до неї прокурорів САП, бо у нас є практика спільних прокурорських груп, але нас не почули», - сказав він.

Грищук зазначив, що цю справу не може розглядати якийсь інший суд, окрім Вищого антикорупційного суду.

«Нагадаю, що злочин вчинили співорганізатори Микитась та ще одна особа (мова про Татарова – ред.). Вони двоє давали хабар третій особі - працівнику експертної установи. На той час Микитась був народним депутатом, і якщо ми говоримо про корупційний злочин, то це пряма підслідність НАБУ. Але Печерський райсуд всупереч закону зобовʼязав Офіс генпрокурора забрати цю справу у НАБУ. Ми звернулися до Вищого антикорупційного суду, бо саме він здійснює судовий контроль за справами НАБУ і САП. Сподіваюся, що ВАКС відновить справедливість і скасує це рішення Печерського райсуду», - сказав він.

Грищук повідомив, що наразі у справі Татарова органом розслідування є СБУ, і, «якщо я не помиляюся, 30 січня спливають строки (розслідування – ред.)».

Читайте також: Прокурор відкликав клопотання про запобіжний захід Татарову

Як повідомлялося, у Національному антикорупційному бюро заявили, що 23 грудня заступник генпрокурора Олексій Симоненко передав провадження за підозрою Татарова від НАБУ до СБУ, і зауважили, що це рішення було ухвалено втаємничено, без консультацій із НАБУ та САП. При цьому відмітка в ЄРДР була зроблена о 23:42.

У НАБУ наголосили, що законодавство забороняє передавати справи, в яких досліджуються злочини, підслідні НАБУ, до інших органів досудового розслідування.

НАБУ також відкрило кримінальне провадження через можливе незаконне втручання генпрокурора Ірини Венедіктової у справу заступника глави ОП Татарова.

Своєю чергою у САП мали намір клопотати у ВАКС про обрання Татарову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 10 млн грн.

21 грудня Татаров з’явився в НАБУ, де отримав повідомлення про підозру. Також він написав заяву про тимчасове призупинення виконання своїх посадових обов'язків та їх передачу іншій посадовій особі.

Водночас 30 грудня новопризначений прокурор у справі відкликав клопотання щодо запобіжного заходу Татарову у вигляді арешту.

Татарова підозрюють у тому, що під час роботи в Укрбуді він підкупив експерта МВС, щоб той фальсифікував експертизу на користь компанії у справі про заволодіння коштами Нацгвардії. За матеріальну винагороду експерт занизив суму збитків у більш ніж 11 разів.

Сам Татаров свою провину заперечує і називає обвинувачення сфальсифікованими.