У САП кажуть, що у справі Татарова не лишилося жодного їхнього прокурора
Як передає Укрінформ, про це заявив в.о. керівника САП Максим Грищук в інтерв’ю «Бабелю».
«Ні, в групі тринадцять прокурорів. Ми (у САП – ред.) просили включити до неї прокурорів САП, бо у нас є практика спільних прокурорських груп, але нас не почули», - сказав він.
Грищук зазначив, що цю справу не може розглядати якийсь інший суд, окрім Вищого антикорупційного суду.
«Нагадаю, що злочин вчинили співорганізатори Микитась та ще одна особа (мова про Татарова – ред.). Вони двоє давали хабар третій особі - працівнику експертної установи. На той час Микитась був народним депутатом, і якщо ми говоримо про корупційний злочин, то це пряма підслідність НАБУ. Але Печерський райсуд всупереч закону зобовʼязав Офіс генпрокурора забрати цю справу у НАБУ. Ми звернулися до Вищого антикорупційного суду, бо саме він здійснює судовий контроль за справами НАБУ і САП. Сподіваюся, що ВАКС відновить справедливість і скасує це рішення Печерського райсуду», - сказав він.
Грищук повідомив, що наразі у справі Татарова органом розслідування є СБУ, і, «якщо я не помиляюся, 30 січня спливають строки (розслідування – ред.)».
Як повідомлялося, у Національному антикорупційному бюро заявили, що 23 грудня заступник генпрокурора Олексій Симоненко передав провадження за підозрою Татарова від НАБУ до СБУ, і зауважили, що це рішення було ухвалено втаємничено, без консультацій із НАБУ та САП. При цьому відмітка в ЄРДР була зроблена о 23:42.
У НАБУ наголосили, що законодавство забороняє передавати справи, в яких досліджуються злочини, підслідні НАБУ, до інших органів досудового розслідування.
НАБУ також відкрило кримінальне провадження через можливе незаконне втручання генпрокурора Ірини Венедіктової у справу заступника глави ОП Татарова.
Своєю чергою у САП мали намір клопотати у ВАКС про обрання Татарову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 10 млн грн.
21 грудня Татаров з’явився в НАБУ, де отримав повідомлення про підозру. Також він написав заяву про тимчасове призупинення виконання своїх посадових обов'язків та їх передачу іншій посадовій особі.
Водночас 30 грудня новопризначений прокурор у справі відкликав клопотання щодо запобіжного заходу Татарову у вигляді арешту.
Татарова підозрюють у тому, що під час роботи в Укрбуді він підкупив експерта МВС, щоб той фальсифікував експертизу на користь компанії у справі про заволодіння коштами Нацгвардії. За матеріальну винагороду експерт занизив суму збитків у більш ніж 11 разів.
Сам Татаров свою провину заперечує і називає обвинувачення сфальсифікованими.