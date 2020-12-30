Прокурор відкликав клопотання про запобіжний захід Татарову

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив заяву новопризначеного прокурора у справі, де фігурує заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров, щодо відкликання клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Про це повідомив суддя ВАКС Тимур Хамзін, передає кореспондент Укрінформу.

«Суддя ухвалив: заяву прокурора про відкликання клопотання відносно Татарова задовольнити. Повернути прокурору матеріали клопотання», - сказав суддя.

На початку засідання представник обвинувачення оголосив заяву, нагадавши, що раніше Генпрокурор Ірина Венедіктова змінила групу прокурорів у цій справі.

Він уточнив, що, відповідно до Реєстру адвокатів, Татаров є адвокатом, а стаття 480 КПКУ передбачає особливий порядок здійснення кримінального провадження стосовно адвоката.

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«… Ці порушення вимог Кримінального процесуального кодексу України, зокрема, надалі можуть потягнути за собою визнання зібраних доказів недопустимими… Я відкликаю клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно Татарова, бо на даний час ми не можемо повністю стверджувати, що підозра була пред’явлена обґрунтовано», - заявив прокурор.

Захист Татарова не заперечував проти цього клопотання.

Суддя після повернення з нарадчої кімнати його задовольнив.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Як повідомлялося, у Національному антикорупційному бюро заявили, що 23 грудня заступник генпрокурора Олексій Симоненко передав провадження за підозрою Татарова від НАБУ до СБУ, і зауважили, що це рішення було ухвалене втаємничено, без консультацій із НАБУ та САП. При цьому відмітка в ЄРДР була зроблена о 23:42.

У НАБУ наголосили, що законодавство забороняє передавати справи, в яких досліджуються злочини, підслідні НАБУ, до інших органів досудового розслідування.

Раніше САП оголосила, що клопотатиме у ВАКС про обрання Татарову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 10 млн грн.

21 грудня Татаров з’явився в НАБУ, де отримав повідомлення про підозру. Також він написав заяву про тимчасове призупинення виконання своїх посадових обов'язків та їх передачу іншій посадовій особі.

Адвокат Татарова Олександр Кузьменко поінформував, що кримінальне провадження НАБУ стосується знижки на парковку в одному з житлових комплексів Києва.

1 грудня редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов у Фейсбуці поінформував, що колишній народний депутат і екскерівник "Укрбуду" Максим Микитась дав викривальні показання на Татарова у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії.

За словами журналіста, Микитась повідомив слідству, що Татаров під час роботи в "Укрбуді" нібито підкупив експерта МВС, щоб той фальсифікував експертизу на користь компанії.

За повідомленням Офісу Президента, наразі Татаров відсторонений від виконання службових обов’язків.