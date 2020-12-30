Прокурор відкликав клопотання про запобіжний захід Татарову

Прокурор відкликав клопотання про запобіжний захід Татарову

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Укрінформ
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив заяву новопризначеного прокурора у справі, де фігурує заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров, щодо відкликання клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Про це повідомив суддя ВАКС Тимур Хамзін, передає кореспондент Укрінформу.

«Суддя ухвалив: заяву прокурора про відкликання клопотання відносно Татарова задовольнити. Повернути прокурору матеріали клопотання», - сказав суддя.

На початку засідання представник обвинувачення оголосив заяву, нагадавши, що раніше Генпрокурор Ірина Венедіктова змінила групу прокурорів у цій справі.

Він уточнив, що, відповідно до Реєстру адвокатів, Татаров є адвокатом, а стаття 480 КПКУ передбачає особливий порядок здійснення кримінального провадження стосовно адвоката.

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«… Ці порушення вимог Кримінального процесуального кодексу України, зокрема, надалі можуть потягнути за собою визнання зібраних доказів недопустимими… Я відкликаю клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно Татарова, бо на даний час ми не можемо повністю стверджувати, що підозра була пред’явлена обґрунтовано», - заявив прокурор.

Захист Татарова не заперечував проти цього клопотання.

Суддя після повернення з нарадчої кімнати його задовольнив.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Як повідомлялося, у Національному антикорупційному бюро заявили, що 23 грудня заступник генпрокурора Олексій Симоненко передав провадження за підозрою Татарова від НАБУ до СБУ, і зауважили, що це рішення було ухвалене втаємничено, без консультацій із НАБУ та САП. При цьому відмітка в ЄРДР була зроблена о 23:42.

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У НАБУ наголосили, що законодавство забороняє передавати справи, в яких досліджуються злочини, підслідні НАБУ, до інших органів досудового розслідування.

Раніше САП оголосила, що клопотатиме у ВАКС про обрання Татарову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 10 млн грн.

21 грудня Татаров з’явився в НАБУ, де отримав повідомлення про підозру. Також він написав заяву про тимчасове призупинення виконання своїх посадових обов'язків та їх передачу іншій посадовій особі.

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Адвокат Татарова Олександр Кузьменко поінформував, що кримінальне провадження НАБУ стосується знижки на парковку в одному з житлових комплексів Києва.

1 грудня редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов у Фейсбуці поінформував, що колишній народний депутат і екскерівник "Укрбуду" Максим Микитась дав викривальні показання на Татарова у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії.

За словами журналіста, Микитась повідомив слідству, що Татаров під час роботи в "Укрбуді" нібито підкупив експерта МВС, щоб той фальсифікував експертизу на користь компанії.

За повідомленням Офісу Президента, наразі Татаров відсторонений від виконання службових обов’язків.

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