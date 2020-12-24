Татаров розповів про плани у протистоянні зі «скандальним Ситником»

Татаров розповів про плани у протистоянні зі «скандальним Ситником»

Укрінформ
Заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров заявив, що розбере кожну деталь кримінального провадження проти нього і покарає директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника правовими методами. 

Як передає Укрінформ, про це Татаров написав у Телеграмі.

«А в моєму протистоянні зі скандальним Ситником – тільки його образа, неприкрита особиста помста і відволікання уваги від десятків фактів власного зловживання владою, проведення з метою особистого збагачення угод на окупованій українській території, присвоєння владних повноважень та інших злочинів. Я публічно розберу кожну деталь цього кримінального провадження і покараю чиновника, який зарвався, правовими методами. Не може формувати порядок денний країни визнаний судом винним в корупції функціонер, фігурант десятка кримінальних проваджень і самозакоханий чиновник, який знаходиться під впливом «активістів», - написав Татаров.

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Він додав, що "стиль роботи керівників НАБУ і САП абсолютно зрозумілий – після грубої фальсифікації – публічне апелювання до громадськості і високих антикорупційних матерій".

Також Татаров зазначив, що заявам НАБУ і САП щодо нього "можна було б повірити, якби суспільству було продемонстровано хоч один доказ, відео, аудіо, електронні або документальні факти".

Як повідомлялося, у НАБУ заявили, що 23 грудня 2020 року заступник генерального прокурора Олексій Симоненко передав кримінальне провадження за підозрою заступника керівника Офісу Президента від Національного бюро до Служби безпеки України.

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Зазначається, що це рішення було ухвалене втаємничено, без консультацій із НАБУ та САП, фактично під покривом ночі: відмітка в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зроблена о 23:42 год.

У НАБУ наголосили, що законодавство забороняє передавати справи, в яких досліджуються злочини, підслідні НАБУ, до інших органів досудового розслідування.

Раніше САП оголосила, що клопотатиме у ВАКС про обрання заступнику керівника ОП Татарову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 10 млн грн.

21 грудня Татаров з’явився в НАБУ, де отримав повідомлення про підозру. Також він написав заяву про тимчасове призупинення виконання своїх посадових обов'язків та їх передачу іншій посадовій особі.

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Адвокат Татарова Олександр Кузьменко поінформував, що кримінальне провадження НАБУ стосується знижки на парковку в одному з житлових комплексів Києва, а не «квартир для Нацгвардії».

1 грудня редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов у Фейсбуці поінформував, що колишній народний депутат і екскерівник "Укрбуду" Максим Микитась дав викривальні показання на Татарова у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії.

За словами журналіста, Микитась повідомив слідству, що Татаров під час роботи в "Укрбуді" нібито підкупив експерта МВС, щоб той фальсифікував експертизу на користь компанії.

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