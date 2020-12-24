Татаров розповів про плани у протистоянні зі «скандальним Ситником»

Заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров заявив, що розбере кожну деталь кримінального провадження проти нього і покарає директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника правовими методами.

Як передає Укрінформ, про це Татаров написав у Телеграмі.

«А в моєму протистоянні зі скандальним Ситником – тільки його образа, неприкрита особиста помста і відволікання уваги від десятків фактів власного зловживання владою, проведення з метою особистого збагачення угод на окупованій українській території, присвоєння владних повноважень та інших злочинів. Я публічно розберу кожну деталь цього кримінального провадження і покараю чиновника, який зарвався, правовими методами. Не може формувати порядок денний країни визнаний судом винним в корупції функціонер, фігурант десятка кримінальних проваджень і самозакоханий чиновник, який знаходиться під впливом «активістів», - написав Татаров.

Він додав, що "стиль роботи керівників НАБУ і САП абсолютно зрозумілий – після грубої фальсифікації – публічне апелювання до громадськості і високих антикорупційних матерій".

Також Татаров зазначив, що заявам НАБУ і САП щодо нього "можна було б повірити, якби суспільству було продемонстровано хоч один доказ, відео, аудіо, електронні або документальні факти".

Як повідомлялося, у НАБУ заявили, що 23 грудня 2020 року заступник генерального прокурора Олексій Симоненко передав кримінальне провадження за підозрою заступника керівника Офісу Президента від Національного бюро до Служби безпеки України.

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Зазначається, що це рішення було ухвалене втаємничено, без консультацій із НАБУ та САП, фактично під покривом ночі: відмітка в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зроблена о 23:42 год.

У НАБУ наголосили, що законодавство забороняє передавати справи, в яких досліджуються злочини, підслідні НАБУ, до інших органів досудового розслідування.

Раніше САП оголосила, що клопотатиме у ВАКС про обрання заступнику керівника ОП Татарову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 10 млн грн.

21 грудня Татаров з’явився в НАБУ, де отримав повідомлення про підозру. Також він написав заяву про тимчасове призупинення виконання своїх посадових обов'язків та їх передачу іншій посадовій особі.

Адвокат Татарова Олександр Кузьменко поінформував, що кримінальне провадження НАБУ стосується знижки на парковку в одному з житлових комплексів Києва, а не «квартир для Нацгвардії».

1 грудня редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов у Фейсбуці поінформував, що колишній народний депутат і екскерівник "Укрбуду" Максим Микитась дав викривальні показання на Татарова у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії.

За словами журналіста, Микитась повідомив слідству, що Татаров під час роботи в "Укрбуді" нібито підкупив експерта МВС, щоб той фальсифікував експертизу на користь компанії.