НАБУ ініціює арешт Татарова з правом на заставу – Ситник

Заступнику глави Офісу президента Олегу Татарову проситимуть обрати в суді запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Як передає Укрінформ, про це заявив в інтерв’ю “Настоящее время” директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

“НАБУ ініціює арешт з можливістю внесення застави, але яке рішення прийме прокурор я не знаю” , - сказав директор НАБУ.

Як повідомляв Укрінформ, 21 грудня Олег Татаров прийшов до НАБУ, де отримав повідомлення про підозру. Також він написав заяву про тимчасове призупинення виконання своїх посадових обов'язків і їх передачу іншій посадовій особі.

Адвокат Татарова Олександр Кузьменко поінформував, що кримінальне провадження НАБУ стосується знижки на парковку в одному з житлових комплексів Києва, а не «квартир для Нацгвардії».

Раніше, 1 грудня, редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов у Фейсбуці поінформував, що колишній народний депутат і екскерівник "Укрбуду" Максим Микитась дав викривальні показання на Татарова у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії.

За словами журналіста, Микитась повідомив слідству, що Татаров під час роботи в "Укрбуді" нібито підкупив експерта МВС, щоб той фальсифікував експертизу на користь компанії.

Також журналіст написав, що НАБУ підготувало підозру Татарову, проте суддя ВАКС Мойсак нібито заблокував вручення повідомлення про підозру.

Водночас у ВАКС заявили, що не отримували клопотання про надання дозволу щодо затримання Татарова.

У свою чергу Татаров 12 грудня заявив, що подасть до суду на директора НАБУ про захист честі, гідності та ділової репутації.

18 грудня стало відомо, що виконуючий обов'язки голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук підписав повідомлення про підозру Татарову. Тоді ж детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили заступнику голови ОП про підозру.