«Без повістки та виклику»: Татаров розповів, як ходив у НАБУ

Заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров відвідав Національне антикорупційне бюро та заявив, що у справі періоду його адвокатської діяльності щодо паркомісця немає доказів.

Про це він повідомив на своєму Телеграм-каналі, передає Укрінформ.

«Сьогодні я з власної ініціативи без повістки або офіційного виклику відвідав НАБУ. Як я вже повідомляв раніше, матеріали справи відносно мене про нібито надання мною чотири роки тому в період роботи адвокатом знижки на паркомісце для експерта інституту експертиз виявилися повністю сфальсифікованими. У НАБУ немає жодного прямого або непрямого доказу», - зазначив Татаров.

На його думку, справа є «домислами, які НАБУ «обміняла» на свободу одного з підозрюваних, надавши цю свободу в обмін на обмову іншої людини».

«За фальсифікацією справи стоїть Артем Ситник, якого я раніше неодноразово публічно називав корупціонером і юридично доведеним злочинцем», - заявив заступник керівника ОП.

Татаров переконує, що доведе свою невинуватість правовими методами.

Як повідомляв раніше Укрінформ, 1 грудня редактор інтернет-видання «Цензор.net» Юрій Бутусов у Фейсбуці поінформував, що колишній народний депутат і екскерівник «Укрбуду» Максим Микитась дав викривальні свідчення на Татарова у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії.

За словами журналіста, Микитась повідомив слідству, що Татаров під час роботи в «Укрбуді» нібито підкупив експерта МВС, щоб той фальсифікував експертизу на користь компанії.

Також журналіст написав, що НАБУ підготувало підозру Татарову, проте суддя ВАКС Мойсак нібито заблокував вручення повідомлення про підозру.

При цьому у ВАКС заявили, що не отримували клопотання про надання дозволу щодо затримання Татарова.

Директор НАБУ Артем Ситник в інтерв'ю ЗМІ підтвердив, що Татарову була підписана підозра. Однак її не вручили через зміну всіх прокурорів у справі.

У свою чергу Татаров 12 грудня заявив, що подасть до суду на директора НАБУ про захист честі, гідності та ділової репутації.

18 грудня стало відомо, що виконувач обов'язків голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук підписав повідомлення про підозру Татарову. Тоді ж детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили заступнику голови ОП про підозру.

Адвокат Татарова Олександр Кузьменко проінформував, що кримінальне провадження НАБУ стосується знижки на парковку в одному з житлових комплексів Києва, а не «квартир для Нацгвардії».