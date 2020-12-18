В ОП переконані, що «справа Татарова» не має створювати враження зведення рахунків

Заступник керівника ОП Смирнов переконаний, що дії правоохоронців щодо Олега Татарова мають відповідати закону і не створювати враження про зведення особистих рахунків.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов у Фейсбук, коментуючи ситуацію з підписанням підозри заступнику очільника ОП Олегу Татарову, повідомляє Укрінформ.

“У зв’язку з численними зверненнями за коментарями щодо можливого підписання прокурорами САП повідомлення про підозру заступнику керівника Офісу Президента Татарову дозволю наступну тезу. Кримінальний процесуальний кодекс - це не посібник по PR, а будь-які дії органу досудового розслідування та процесуального контролю мають відповідати закону і не створювати враження про зведення особистих рахунків між окремими людьми”, - заявив Смирнов.

Як повідомлялося, 1 грудня редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов у Фейсбуці поінформував, що колишній народний депутат і екскерівник "Укрбуду" Максим Микитась дав викривальні свідчення на Татарова у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії.

За словами журналіста, Микитась повідомив слідству, що Татаров під час роботи в "Укрбуді" начебто підкупив експерта МВС, аби той фальсифікував експертизу на користь компанії.

Також журналіст написав, що НАБУ підготувало підозру Татарову, однак суддя ВАКС Мойсак нібито заблокував вручення повідомлення про підозру.

При цьому у ВАКС заявили, що не отримували клопотання про надання дозволу про затримання Татарова.

Директор НАБУ Артем Ситник в інтерв’ю ЗМІ підтвердив, що Татарову було підписано підозру. Однак її не вручили через зміну всіх прокурорів у справі.

Своєю чергою Татаров 12 грудня заявив, що подасть до суду на директора НАБУ щодо захисту честі, гідності і ділової репутації.

18 грудня стало відомо, що виконувач обов'язків голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук підписав повідомлення про підозру Татарову. У свою чергу Татаров заявив, що доведе свою невинуватість і гідно відповість.