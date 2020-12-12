Заступник глави ОП заявив, що подає до суду на Ситника

Заступник глави Офісу Президента Олег Татаров заявив, що наступного тижня подасть до суду на директора НАБУ Артема Ситника щодо захисту честі, гідності і ділової репутації.

Про це Татаров написав у Телеграмі, передає Укрінформ.

«На початку тижня у відношенні директора НАБУ Ситника мною буде подано позов про захист честі, гідності та ділової репутації. Кожен чиновник повинен відповідати за свої слова та дії», - повідомив Татаров.

Він поінформував, що у п’ятницю директор НАБУ в черговий раз назвав його прізвище "разом з підозрюваними у скоєнні ряду злочинів фігурантами будівельних скандалів».

Татаров зазначив, що пов'язує це зі своєю системною роботою зі зміцнення незалежності в правоохоронних органах, а також вимагає від Ситника негайно спростувати недостовірну інформацію або публічно показати суспільству докази його причетності до протиправної діяльності.

«Я наполягаю також на незалежній міжнародній або вітчизняній експертизі будь-яких електронних, відео або аудіо даних, нібито з моєю участю в незаконній діяльності і ще раз підкреслюю, що нікому не вдасться через фальсифікацію кримінальних справ вплинути на мої переконання і позицію на ввіреній мені ділянці роботи», - уточнив він.

За словами Татарова, він твердо дотримуватиметься національних інтересів країни і максимально професійно виконуватиме свої обов'язки.

У свою чергу, директор НАБУ Артем Ситник в інтерв’ю Суспільному підтвердив, що заступнику глави Офісу президента Олегу Татарову було підписано підозру. Однак її не вручили через зміну всіх прокурорів у справі генпрокурором Іриною Венедиктовою.

«Прокурор, який підписав (підозру – ред.) навіть не знав, що він уже не прокурор по цій справі», - сказав Ситник, додавши, що було прийнято не вручати підозру, оскільки це було б незаконною дією. За словами директора НАБУ, про зміну прокурорів у Бюро дізналися випадково в реєстрі справ, а Татаров наразі не має статусу підозрюваного.

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"Прокурори і детективи зупинили це (розслідування і вручення підозри - ред.), тому що це у тій ситуації кинуло би сумнів на законність саме процесуальних дій, бо прокурор був не повноважний", - сказав Ситник.

При цьому директор НАБУ уточнив, що ця проблема пов'язана з відсутністю антикорупційного прокурора - після відставки за 3 місяці до завершення своєї каденції Назара Холодницького нового керівника САП ще не обрано, а повноваження антикорупційного прокурора наразі виконує Генпрокурор.

Як повідомлялося, 1 грудня редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов у Фейсбуці поінформував, що екснародний депутат і екскерівник "Укрбуду" Максим Микитась дав викривальні покази на заступника глави ОП Олега Татарова у справі стосовно махінацій з квартирами для Нацгвардії.

Як стверджує журналіст з посиланням на свої "джерела", Микитась повідомив слідству, що Татаров під час роботи в "Укрбуді" начебто підкупив експерта МВС Костянтина Дубоноса з тим, щоб він фальсифікував експертизу на користь компанії.

Також журналіст написав, що НАБУ підготувало підозру заступнику глави ОП Олегу Татарову, однак суддя ВАКС Мойсак нібито заблокував вручення повідомлення про підозру.

Зі свого боку, у ВАКС заявили, що Вищий антикорупційний суд не отримував клопотання про надання дозволу про затримання заступника глави Офісу президента Олега Татарова.