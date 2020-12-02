У ВАКС заявили, що не отримували клопотання про затримання посадовця з ОП

Вищий антикорупційний суд не отримував клопотання про надання дозволу про затримання високопосадовця з Офісу президента.

Про це йдеться у заяві суду, передає Укрінформ.

Зазначається, що 1 грудня на своїй сторінці у Фейсбуці журналіст звинуватив суддю ВАКС Сергія Мойсака в «отриманні хабарів» та «витоку» відомостей досудового розслідування у справі, пов'язаній із квартирами Нацгвардії.

Як стверджував журналіст, суддя Мойсак начебто заблокував вручення підозри високопосадовцю з Офісу Президента та відмовив у наданні дозволу на його затримання.

У зв'язку з цим у ВАКС заявляють, що до суду не надходило клопотання про надання дозволу на затримання вказаного високопосадовця.

Також у суді зауважили, що слідчий суддя не бере участі у повідомленні про підозру конкретній особі.

"Обвинувачення судді Сергія Мойсака в неодноразовому отриманні неправомірної вигоди, позапроцесуальній співпраці з Офісом Президента України, а також у витоку інформації містять ознаки маніпуляції та зловживання правом на використання інформації з анонімних джерел", - вважають у суді.

При цьому у ВАКС зазначають, що наразі спростування та перевірка усієї оприлюдненої журналістом інформації неможлива через таємницю досудового розслідування.

Як повідомляв Укрінформ, 1 грудня редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов у Фейсбуці поінформував, що ексдепутат і екскерівник "Укрбуду" Максим Микитась дав викривальні покази на заступника глави ОП Олега Татарова у справі стосовно махінацій з квартирами для Нацгвардії.