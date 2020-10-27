Єрмак не мав інформації про Татарова, яка б викликала сумнів при його призначенні

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що стосовно всіх кандидатів на посади в ОП перед призначенням проводиться перевірка, й щодо Олега Татарова не було інформації, яка би змусила засумніватися у ньому.

Про це очільник ОП розповів в інтерв’ю виданню “Бабель”, повідомляє Укрінформ.

“Ми перевіряємо кожного кандидата. Я не знайшов чогось такого, що змусило б мене засумніватися в цьому рішенні”, - сказав Єрмак, відповідаючи на запитання щодо “неоднозначної репутації” заступника керівника ОП Олега Татарова.

Він нагадав, що Татаров в ОП курує правоохоронні органи.

На слова журналіста про те, що Татаров на брифінгу міліції в 2014 році нібито говорив, що протестувальники на Майдані били "Беркут", Єрмак зауважив: “Чесно кажучи, я цього не бачив, такої інформації у мене не було. Ось я народився в період Радянського Союзу, ще на першому курсі вивчав політекономію і речі, які сьогодні згідно із законом (про заборону Комуністичної партії - ред.) є протизаконними. Це ж не означає, що я поділяю ці погляди. Якщо людина порядна і професійна, мене цікавить передусім її ефективність. Хтось справляється, хтось — ні, вирішуємо по ходу”.

Як повідомлялося, 5 серпня 2020 року Олег Татаров був призначений на посаду заступника керівника Офісу Президента.

У коментарі Укрінформу Татаров розповів, що у сферу його компетенції входить формування державної політики в галузі правоохоронної діяльності, експертне й аналітичне забезпечення діяльності ОП, забезпечення гарантій національної безпеки держави у сферах правоохоронної діяльності, протидії корупції, захисту прав людини.

У 1999-2014 рр. проходив службу в органах внутрішніх справ. Із 2011-го був заступником начальника головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ. Із 2014 року займався адвокатською практикою, був керуючим партнером адвокатського об’єднання "Татаров Фаринник Головко".

12 жовтня Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для програми ВВС HARDtalk заявив, що заступник керівника ОП Олег Татаров не причетний до розгону демонстрантів на Майдані в 2014 році.