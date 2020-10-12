Зеленський заявляє, що заступник керівника ОП не причетний до розгону Майдану

Зеленський заявляє, що заступник керівника ОП не причетний до розгону Майдану

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що заступник керівника його Офісу Олег Татаров не причетний до розгону демонстрантів на Майдані у 2014 році. 

Як передає Укрінформ, про це глава держави сказав в інтерв'ю для програми ВВС HARDtalk з журналістом Стівеном Сакуром.

«Ви знаєте, у правоохоронних органах працювали багато різних людей за часів Януковича. Вони залишались працювати за часів Порошенка. Багато таких людей. Там були професіонали… Ця конкретна людина (Татаров - ред.) нікого не розганяла. Я б ніколи - я поважаю Майдан, ми поважаємо пам'ять загиблих, я патріотична людина, я - Президент України - ніколи не призначив людину, яка розганяла людей на Майдані», - сказав Зеленський у відповідь на запитання журналіста про те, чому він призначив Татарова на одну з керівних посад у своєму Офісі.

Зеленський зауважив, що дану тему «порушують ЗМІ, якими володіє пан Порошенко».

«Те, що  не піднімають ЗМІ, якими володіє пан Порошенко, мені це відомо. Всі знають, що у нас був олігарх-президент. Добре, ми пройшли це. Але йому досі здається, що він президент. Він фінансує різні засоби масової інформації, володіє ними. Є у нього ЗМІ, якими він не володіє. Він не може заспокоїтися, що він не президент. Ось і все. Все, що відбувається, пов'язане саме з цим питанням», - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, 5 серпня поточного року Володимир Зеленський призначив Олега Татарова заступником керівника Офісу Президента України.

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Як зазначав Татаров у коментарі Укрінформу, у сферу його компетенцій входить формування державної політики в галузі правоохоронної діяльності, експертне-аналітичне забезпечення діяльності офісу президента, забезпечення гарантій національної безпеки держави у сферах правоохоронної діяльності, протидії корупції, захисту прав людини.

У 1999-2014 рр. проходив службу в органах внутрішніх справ. Із 2011-го був заступником начальника головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ. Із 2014 року займався адвокатською практикою, був керуючим партнером адвокатського об’єднання "Татаров Фаринник Головко".

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 7 і 8 жовтня перебував з офіційним візитом у Великій Британії.

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