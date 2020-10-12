Зеленський заявляє, що заступник керівника ОП не причетний до розгону Майдану

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що заступник керівника його Офісу Олег Татаров не причетний до розгону демонстрантів на Майдані у 2014 році.

Як передає Укрінформ, про це глава держави сказав в інтерв'ю для програми ВВС HARDtalk з журналістом Стівеном Сакуром.

«Ви знаєте, у правоохоронних органах працювали багато різних людей за часів Януковича. Вони залишались працювати за часів Порошенка. Багато таких людей. Там були професіонали… Ця конкретна людина (Татаров - ред.) нікого не розганяла. Я б ніколи - я поважаю Майдан, ми поважаємо пам'ять загиблих, я патріотична людина, я - Президент України - ніколи не призначив людину, яка розганяла людей на Майдані», - сказав Зеленський у відповідь на запитання журналіста про те, чому він призначив Татарова на одну з керівних посад у своєму Офісі.

Зеленський зауважив, що дану тему «порушують ЗМІ, якими володіє пан Порошенко».

«Те, що не піднімають ЗМІ, якими володіє пан Порошенко, мені це відомо. Всі знають, що у нас був олігарх-президент. Добре, ми пройшли це. Але йому досі здається, що він президент. Він фінансує різні засоби масової інформації, володіє ними. Є у нього ЗМІ, якими він не володіє. Він не може заспокоїтися, що він не президент. Ось і все. Все, що відбувається, пов'язане саме з цим питанням», - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, 5 серпня поточного року Володимир Зеленський призначив Олега Татарова заступником керівника Офісу Президента України.

Читайте також: Зеленський чекає від Венедіктової результатів до кінця року

Як зазначав Татаров у коментарі Укрінформу, у сферу його компетенцій входить формування державної політики в галузі правоохоронної діяльності, експертне-аналітичне забезпечення діяльності офісу президента, забезпечення гарантій національної безпеки держави у сферах правоохоронної діяльності, протидії корупції, захисту прав людини.

У 1999-2014 рр. проходив службу в органах внутрішніх справ. Із 2011-го був заступником начальника головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ. Із 2014 року займався адвокатською практикою, був керуючим партнером адвокатського об’єднання "Татаров Фаринник Головко".

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 7 і 8 жовтня перебував з офіційним візитом у Великій Британії.