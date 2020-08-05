Президент призначив Татарова заступником керівника ОП

Президент призначив Татарова заступником керівника ОП

Укрінформ
Володимир Зеленський призначив Олега Татарова заступником керівника Офісу Президента України.

Відповідний указ №310/2020 від 5 серпня розміщено на сайті глави держави.

"Призначити Татарова Олега Юрійовича заступником керівника Офісу Президента України", - йдеться в документі.

Як зазначив Татаров у коментарі Укрінформу, у сферу його компетенцій входить формування державної політики в галузі правоохоронної діяльності, експертне-аналітичне забезпечення діяльності офісу президента, забезпечення гарантій національної безпеки держави у сферах правоохоронної діяльності, протидії корупції, захисту прав людини.

Читайте також: Зеленський призначив Кравчука главою делегації в ТКГ

Як повідомлялося, Олег Татаров - доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України.

Закінчив Національний університет внутрішніх справ, Національну академію внутрішніх справ, Національний університет ім. Шевченка за спеціальністю "облік та аудит".

У 1999-2014 рр. проходив службу в органах внутрішніх справ. Із 2011-го був заступником начальника головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ. Із 2014 року займався адвокатською практикою, був керуючим партнером адвокатського об’єднання "Татаров Фаринник Головко".

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-