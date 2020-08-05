Президент призначив Татарова заступником керівника ОП

Володимир Зеленський призначив Олега Татарова заступником керівника Офісу Президента України.

Відповідний указ №310/2020 від 5 серпня розміщено на сайті глави держави.

"Призначити Татарова Олега Юрійовича заступником керівника Офісу Президента України", - йдеться в документі.

Як зазначив Татаров у коментарі Укрінформу, у сферу його компетенцій входить формування державної політики в галузі правоохоронної діяльності, експертне-аналітичне забезпечення діяльності офісу президента, забезпечення гарантій національної безпеки держави у сферах правоохоронної діяльності, протидії корупції, захисту прав людини.

Читайте також: Зеленський призначив Кравчука главою делегації в ТКГ

Як повідомлялося, Олег Татаров - доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України.

Закінчив Національний університет внутрішніх справ, Національну академію внутрішніх справ, Національний університет ім. Шевченка за спеціальністю "облік та аудит".

У 1999-2014 рр. проходив службу в органах внутрішніх справ. Із 2011-го був заступником начальника головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ. Із 2014 року займався адвокатською практикою, був керуючим партнером адвокатського об’єднання "Татаров Фаринник Головко".