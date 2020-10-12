Зеленський чекає від Венедіктової результатів до кінця року

Зеленський чекає від Венедіктової результатів до кінця року

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський чекає від роботи генерального прокурора Ірини Венедіктової результатів до кінця року.

Як передає Укрінформ, про це він сказав у інтерв’ю на британському шоу BBC HARDtalk.

«І якщо зараз діючий генпрокурор, новий генпрокурор, якщо вона - це вона, жінка, професійна жінка - якщо вона до кінця року не покаже свого результату, їй я дам таку саму відповідь (звільнення, як у свій час Рябошапці – ред.)», - заявив Президент.

Пояснюючи своє рішення звільнити попереднього генерального прокурора Руслана Рябошапку, Зеленський розкритикував низьку ефективність його боротьби з корупцією.

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«Вони нікого не посадили. Вони могли не пересаджати всіх корупціонерів, я розумію, пів року - дуже замало. Але повинні бути кроки, ми повинні відповідати перед суспільством, якому ми пообіцяли, що будуть посадки», - резюмував Зеленський.

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Інтерв'ю для програми BBC Президент України дав під час офіційного візиту до Великої Британії 7-8 жовтня. Там він зокрема обговорив з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном взаємодію у боротьбі з коронавірусом, ситуацію на Донбасі, реформи й торгівлю та запросив главу британського уряду в Україну, а також зустрівся з членами королівської родини.

Фото: ОП

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