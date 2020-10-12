Зеленський чекає від Венедіктової результатів до кінця року

Президент України Володимир Зеленський чекає від роботи генерального прокурора Ірини Венедіктової результатів до кінця року.

Як передає Укрінформ, про це він сказав у інтерв’ю на британському шоу BBC HARDtalk.

«І якщо зараз діючий генпрокурор, новий генпрокурор, якщо вона - це вона, жінка, професійна жінка - якщо вона до кінця року не покаже свого результату, їй я дам таку саму відповідь (звільнення, як у свій час Рябошапці – ред.)», - заявив Президент.

Пояснюючи своє рішення звільнити попереднього генерального прокурора Руслана Рябошапку, Зеленський розкритикував низьку ефективність його боротьби з корупцією.

«Вони нікого не посадили. Вони могли не пересаджати всіх корупціонерів, я розумію, пів року - дуже замало. Але повинні бути кроки, ми повинні відповідати перед суспільством, якому ми пообіцяли, що будуть посадки», - резюмував Зеленський.

Інтерв'ю для програми BBC Президент України дав під час офіційного візиту до Великої Британії 7-8 жовтня. Там він зокрема обговорив з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном взаємодію у боротьбі з коронавірусом, ситуацію на Донбасі, реформи й торгівлю та запросив главу британського уряду в Україну, а також зустрівся з членами королівської родини.

Фото: ОП