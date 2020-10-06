Очільника САП можуть призначити найближчими місяцями - Президент

Президент Володимир Зеленський розраховує, що керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури буде обрано найближчими місяцями, бо на посаду можуть претендувати сотні осіб.

Про це він повідомив під час пресконференції в рамках 22-го саміту Україна-ЄС 6 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Антикорупційний прокурор - він (Назар Холодницький - ред.) сам звільнився, потім була організована комісія, комісія абсолютно незалежна. Учора було перше засідання, генеральний прокурор проводила перше засідання, були представники наших міжнародних партнерів і я думаю, що найближчими місяцями, тому що це великий конкурс, мені кажуть, що може бути навіть декілька сотень людей на цю посаду, обереться незалежний антикорупційний прокурор", - зазначив Зеленський.

У той же час Президент заявив, що загалом боротьба з корупцією виявилася "найскладнішим кроком".

"Ми повністю не побороли корупцію, я говорю вам відверто, але ми багато чого зробили", - підкреслив він.

Зеленський запевнив, що у цій сфері вже запрацював антикорупційний суд, повернуто кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, перезавантажено генпрокуратуру. Також він додав, що у парламенті є законопроект про судоустрій, який, за його словами, стане початком судової реформи, та законопроєкт про СБУ.

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Як повідомлялося, 6 жовтня у Брюсселі відбувся 22-саміт Україна-ЄС.

Назара Холодницького було звільнено з посади керівника САП наказом генпрокурора Ірини Венедіктової з 21 вересня на підставі його заяви.