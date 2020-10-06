ЄС закликав Україну прискорити судові реформи та посилити боротьбу з корупцією

Визнаючи прогрес, досягнутий Україною у реформах правової сфери, учасники 22-го саміту ЄС-Україна погодилися навколо необхідності прискорити реформи судової системи та посилити боротьбу з корупцією.

Про це йдеться у спільній заяві сторін за підсумками 22-го саміту Україна ЄС, повний текст якої оприлюднений на сайті Європейської Ради.

«Ми привітали початок роботи Вищого антикорупційного суду. Ми домовилися про важливість прискорення та посилення зусиль щодо реформ, зокрема судової влади (включаючи реформування Вищої ради правосуддя та незалежного добору добросовісних суддів) та боротьби з корупцією, забезпечуючи сильні й незалежні антикорупційні інституції. Ми привітали поновлене зобов’язання України боротися з впливом приватних інтересів («деолігархізація»). У зв’язку з цим ми підкреслили необхідність подальшого посилення плюралізму ЗМІ в Україні», - йдеться у документі.

Як вже повідомляв Укрінформ, напередодні саміту Україна-ЄС група депутатів Європарламенту висловила занепокоєння станом боротьби з корупцією в Україні та висловилися за її посилення, як передумови сталого демократичного та економічного розвитку.