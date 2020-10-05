В Європарламенті пригрозили скасуванням безвізу для деяких українських політиків та олігархів

Троє депутатів Європарламенту звернулися до глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії з відкритим листом, в якому виступили з попередженням для українських олігархів і політиків, які зловживають правом на безвіз заради своєї приватної незаконної діяльності.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у листі Віоли Вон Крамон, Міхаеля Галера та Раси Юкневічене.

«Що стосується безвізового режиму, це ні в якому разі не намір з боку ЄС скасувати це велике досягнення для громадян України та громадян ЄС – але все ж ми залишаємо за собою право накладати конкретну відмову в таких свободах окремим олігархам, включаючи політиків, які зловживають цим правом заради своєї приватної незаконної діяльності», - йдеться у листі.

За словами євродепутатів, парламентарії із фракції «Слуга народу» повинні активізувати прагнення до реформ і повернути Україну на шлях демократизації.

«Ми твердо впевнені, що ці прогресивні, орієнтовані на реформи депутати «Слуги народу» повинні стати головною опорою вашого уряду, щоб активізувати прагнення до реформ і повернути країну на шлях демократизації. Тільки так Україні вдасться зберегти... переваги інтеграції в ЄС, а також прагнути набагато більшого. За принципом Східного партнерства «більше за більше» саме ви визначаєте, наскільки глибокою буде інтеграція», - йдеться у листі.

Підписанти нагадують, що у Меморандумі про взаєморозуміння, укладеному між ЄС та Україною щодо надання допомоги у розмірі 1,2 млрд євро, також наголошується на надзвичайно необхідній «незалежній та ефективній діяльності антикорупційних установ та прокуратури, в тому числі шляхом проведення відбору на основі компетенцій».

Як повідомляв Укрінформ, депутат Європарламенту, член комітету із закордонних справ Віола фон Крамон заявила, що через ситуацію навколо призначення нового керівника САП Україна ризикує втратити безвізовий режим та фінансову допомогу від ЄС.