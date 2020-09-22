Наразі немає загрози призупинення безвізу для України — Боррель

Загрози призупинення Європейським Союзом безвізового режиму для України наразі немає, оскільки на даний час виконуються всі необхідні критерії.

Про це заявив віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель на спільному з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою брифінгу 22 вересня в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що стосується призупинення безвізового режиму, в ЄС є відповідний механізм, у рамках якого готуються регулярні звіти щодо дотримання всіх вимог. Останній такий звіт датований 20 липня, і відповідно до цього звіту, було підтверджено, що Україна відповідає усім орієнтирам, пов'язаним з безвізовим режимом. До цього дня так і є", - сказав Боррель.

Водночас додав він, у звіті також наголошувалося на важливості подальшої ефективної незалежної роботи антикорупційних органів і уникненні політизації правоохоронних органів.

Своєю чергою Кулеба запевнив Борреля, що Україна залишається “вірною реформаторському порядку денному”.

“Ми зацікавлені у функціонуванні незалежної антикорупційної інфраструктури в Україні”, - підкреслив глава українського МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, депутат Європарламенту, член комітету із закордонних справ Віола фон Крамон заявила, що через ситуацію навколо призначення нового керівника САП Україна ризикує втратити безвізовий режим та фінансову допомогу від ЄС.

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Верховна Рада у четвер затвердила представників у конкурсну комісію з обрання керівника САП.

У Представництві ЄС і посольстві США в Україні зазначили, що взяли до відома рішення українського парламенту щодо конкурсної комісії з відбору керівника САП та заявили, що від її роботи залежатиме подальша підтримка США.

Фото: ОП