Україна не отримувала від ЄС офіційного сигналу щодо перегляду безвізу — Джапарова

В Міністерстві закордонних справ України не бачать наразі загрози перегляду Європейським Союзом безвізового режиму з Україною.

Як передає Укрінформ, про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова в інтерв’ю “Голосу Америки”.

«Наразі є чітке розуміння та домашнє завдання для України на великому євроінтеграційному треку. Це пакет реформ, над яким ми працюємо щодня, включаючи боротьбу з корупцією та діяльність незалежних антикорупційних органів. Майже всі відомства держави залучені в цей трек», - сказала вона.

На думку заступниці міністра, нині немає підстав для можливого перегляду безвізу.

«Є чітке розуміння, як рухатися, а також що важливо та потрібно робити. І всі ці дії координуються на найвищому рівні», - запевнила Джапарова.

За її словами, за останні шість років ЄС чимало інвестував як в економіку, так і в систему верховенства права в Україні, а Київ, своєю чергою, завжди "прислуховується до думки міжнародних партнерів".

Разом з цим вона зауважила, що Україна не отримувала від представників Європейського Союзу на офіційному рівні інформацію щодо перегляду безвізової політики.

«Певні заяви, які можуть лунати, це поки заяви політичних фігур», - додала Джапарова.

Яку повідомлялося, раніше у Європейському парламенті заявляли про можливі ризики, які можуть виникнути через проблеми з відбором керівника САП, а також про ризики для безвізу з ЄС.

Верховна Рада 17 вересня затвердила представників у конкурсну комісію з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У Представництві ЄС і посольстві США в Україні зазначили, що взяли до відома рішення українського парламенту щодо конкурсної комісії з відбору керівника САП та заявили, що від її роботи залежатиме подальша підтримка США.