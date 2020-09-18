Безвіз із ЄС не скасовується – Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль переконаний у тому, що нині загроз для скасування безвізового режиму України із Європейським Союзом немає.

Таку думку він висловив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Безвіз не скасовується. Наші міжнародні колеги із Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки абсолютно відверто заявляють про необхідність проведення прозорого конкурсу (призначення керівника САП - ред.). Ми зараз дотримались усіх процедур, прописаних правилами, законодавством України, далі питання залишається до відкритості та прозорості конкурсу. Давайте подивимося, як пройде конкурс", - сказав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, депутат Європарламенту, член комітету із закордонних справ Віола фон Крамон заявила, що через ситуацію навколо призначення нового керівника САП Україна ризикує втратити безвізовий режим та фінансову допомогу від ЄС.