Євросоюз закликає Раду змінити закон про НАБУ якомога швидше

Європейський Союз закликає Верховну Раду привести закон про Національне антикорупційне бюро відповідність до Конституції та нагадав, що незалежність бюро - умова безвізу та макрофінансової допомоги.

Як передає Укрінформ, про це DW заявив речник ЄС із зовнішньої політики Петер Стано.

"Ми взяли до уваги рішення Конституційного суду щодо НАБУ. Наслідки цих рішень треба буде оцінити. ЄС закликає український парламент змінити відповідне законодавство та привести його у відповідність до Конституції якомога швидше", - зазначив Стано.

Він наголосив на важливості ясного юридичного статусу НАБУ та одночасного забезпечення збереження його незалежності та ефективної роботи.

"Незалежність та ефективність антикорупційної інфраструктури є ключовими умовами візової лібералізації ЄС та макрофінансової допомоги", - наголосив Стано.

Як повідомляв Укрінформ, 10 вересня Велика палата Конституційного Суду розпочала розгляд подання 50 народних депутатів щодо конституційності закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

28 серпня КС визнав неконституційним Указ Президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ у справі за поданням 50 народних депутатів.

Автори подання наголошували, що у Конституції не прописано повноваження глави держави призначати директора НАБУ, тож, на їхню думку, Президент вийшов за межі своїх конституційних повноважень та порушив встановлену частиною четвертою статті 5 Конституції заборону узурпації державної влади.

Ситник був призначений директором НАБУ у квітні 2015 року тодішнім президентом Петром Порошенком.

16 вересня Конституційний Суд визнав неконституційними окремі положення закону "Про Національне антикорупційне бюро України". Зокрема, суд визнав неконституційними положення закону, які наділяли Президента повноваженнями утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади директора бюро, визначати трьох осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора бюро, визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності бюро, його операційної та інституційної незалежності та затверджувати Положення про Раду громадського контролю та про порядок її формування.

Суд вказав, що Верховна Рада має невідкладно привести положення законодавства у відповідність до цього рішення. Положення закону, визнані неконституційними, втрачають чинність через три місяці з дня його ухвалення.

Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржене.