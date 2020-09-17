Рішення КСУ не ставить під загрозу діяльність НАБУ – Центр протидії корупції

Рішення Конституційного Суду щодо визнання неконституційними окремих положень закону про НАБУ стосуються лише повноважень Президента та жодним чином не ставлять під сумнів повноваження відомства.

Про це заявили у Центрі протидії корупції, повідомляє Укрінформ.

“Хоча під час розгляду депутати вимагали визнати весь закон про НАБУ неконституційним, КСУ визнав неконституційними лише окремі положення закону. Ці положення стосуються лише повноважень Президента та жодним чином не ставлять під сумнів повноваження самого НАБУ”, - йдеться в аналізі.

У ЦПК пояснюють, що КСУ визнав неконституційними лише положення закону про НАБУ щодо певних повноважень Президента, а саме: щодо утворення НАБУ; призначення і звільнення директора; визначення трьох членів конкурсної комісії для обрання директора; визначення аудитора НАБУ; затверджувати Положення про Раду громадського контролю та про порядок її формування.

Як наголошується, всі ці норми втрачають чинність не одразу, а через три місяці – 16 грудня, і до того часу вони продовжують діяти, а парламент має час на внесення змін до закону.

У ЦПК зазначають, що хоча КСУ і визнав неконституційним повноваження Президента утворювати НАБУ, але це визначення не має зворотної сили, а отже, таке повноваження було реалізоване одноразово та було законним на момент утворення органу і втратить чинність лише в майбутньому.

“Це означає, що легітимність існування НАБУ і його створення поза сумнівом. Також КСУ закрив провадження у частині конституційності статусу НАБУ як державного правоохоронного органу. Разом із тим, це не виключає можливості повторного оскарження цієї норми у майбутньому, і тому її також слід привести у відповідність до Конституції України, усунувши будь-які ризики для НАБУ”, - наголошують у ЦПК.

При цьому зазначається, що це рішення КСУ не створює загроз ані для попередньої, ані для подальшої діяльності НАБУ, і це означає, що всі дії детективів у межах кримінальних проваджень були законними, а також законними є усі рішення, пов’язані з організацією діяльності НАБУ.

“Очевидно, що тепер повноваження із призначення та звільнення директора НАБУ та інші неконституційні “права” Президента мають бути ліквідовані. Натомість ці повноваження потрібно делегувати іншому суб’єкту – найвідповідніше Кабінету Міністрів”, - переконані у ЦПК.

Як повідомлялося, Велика палата Конституційного Суду 16 вересня визнала неконституційними окремі положення Закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

Водночас КС закрив конституційне провадження у справі щодо перевірки на відповідність Конституції абзацу першого частини першої статті 1 закону в частині визначення НАБУ як "державного правоохоронного органу“.

28 серпня КС визнав неконституційним Указ Президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ у справі за поданням 50 народних депутатів.

Автори подання наголошували, що у Конституції не прописано повноваження глави держави призначати директора НАБУ, тож, на їхню думку, Президент вийшов за межі своїх конституційних повноважень та порушив встановлену частиною четвертою статті 5 Конституції заборону узурпації державної влади.

Ситник був призначений директором НАБУ у квітні 2015 року тодішнім Президентом Петром Порошенком.