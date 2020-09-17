Рада має три місяці після рішення КСУ, щоб виправити ситуацію навколо НАБУ - депутат

Після рішення Конституційного Суду щодо участі Президента у формуванні Національного антикорупційного бюро Верховна Рада має три місяці для запобігання колапсу антикорупційної системи та руйнування співпраці із західними партнерами України.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин (фракції "Голос").

"Після рішення Конституційного Суду щодо участі Президента у формуванні Національного антикорупційного бюро Верховна Рада має три місяці, щоби запобігти колапсу антикорупційної системи і, як наслідок, руйнування співпраці з нашими західними партнерами, такими як Європейський Союз, Міжнародний валютний фонд, Світовий банк. У Верховній Раді вже зареєстровано законопроєкт щодо формування комісії з відбору кандидатів на посаду директора НАБУ та процедури призначення. Оперативно треба розробити законопроєкт щодо ради громадського контролю, комітету аудиторів і решти питань, які поставив під сумнів Конституційний суд," - зазначив Юрчишин.

Водночас він пояснив, що створюючи НАБУ, п'ятий Президент України Петро Порошенко вийшов за межі своїх повноважень, визначених у Конституції, та "переконав парламент дозволити йому створювати бюро, підписувати указ про призначення директора, впливати на формування комісії щодо відбору кандидатів на посаду директора, а також комітету аудиторів і ради громадського контролю НАБУ".

"Зараз відповідальність парламенту, щоб виправити цю ситуацію. Аналогічно треба виправляти й щодо Державного бюро розслідувань, бо процедури не відповідають Конституції. І Конституційний Суд дав для цього три місяці. У нас достатньо часу, щоб запобігти руйнуванню не лише антикорупційної інфраструктури, а й загрозам національної безпеки", - додав політик.

Як повідомляв Укрінформ, Велика палата Конституційного Суду 16 вересня визнала неконституційними окремі положення закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

Зокрема, суд визнав неконституційними положення закону, які наділяли президента повноваженнями утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади директора бюро, визначати трьох осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора бюро, визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності бюро, його операційної та інституційної незалежності та затверджувати Положення про Раду громадського контролю та про порядок її формування.

Водночас КС закрив конституційне провадження у справі щодо перевірки на відповідність Конституції абзацу першого частини першої статті 1 закону в частині визначення НАБУ як „державного правоохоронного органу“.

Суд вказав, що Верховна Рада має невідкладно привести положення законодавства відповідно до цього рішення. Положення закону, визнані неконституційними, втрачають чинність через три місяці з дня його ухвалення.

28 серпня КС визнав неконституційним Указ Президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ у справі за поданням 50 народних депутатів.

Автори подання наголошували, що у Конституції не прописано повноваження глави держави призначати директора НАБУ, тож, на їхню думку, Президент вийшов за межі своїх конституційних повноважень та порушив встановлену частиною четвертою статті 5 Конституції заборону узурпації державної влади.

Ситник був призначений директором НАБУ у квітні 2015 року тодішнім Президентом Петром Порошенком.