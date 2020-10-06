Європейські партнери запевнили у відсутності загроз для безвізу - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що європейські партнери запевнили у відсутності загроз для безвізового режиму для громадян України.

Про це він сказав під час пресконференції в рамках 22-го саміту Україна-ЄС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Партнери з ЄС запевнили, що безвізовому режиму нічого не загрожує, а Україна чітко виконує всі необхідні критерії", - заявив Зеленський.

За його словами, як тільки дозволить епідемічна ситуація, українці зможуть знову планувати подорожі до Європи.

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Як повідомляв Укрінформ, у вівторок, 6 жовтня, у Брюсселі проходить 22-саміт Україна-ЄС.

Раніше депутат Європарламенту, член комітету із закордонних справ Віола фон Крамон заявила, зокрема, що через ситуацію навколо призначення нового керівника САП Україна ризикує втратити безвізовий режим та фінансову допомогу від ЄС.