Позиції України та ЄС щодо антикорупції тотожні, загроз безвізу немає – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба стверджує, що в України немає жодних суперечок з ЄС щодо антикорупційних органів, а безвізовому режиму нічого не загрожує.

Як передає Укрінформ, про це дипломат заявив ві інтерв'ю ВВС.

«Немає суперечки довкола антикорупційних органів, ніщо не загрожує безвізовому режиму. Є абсолютно чітка позиція Президента, України як держави, що ми зацікавлені в існуванні сильних, незалежних, антикорупційних органів в Україні, але протягом усього часу з моменту їх існування не було жодного року, щоб життя цих органів було легке та спокійне. Позиції України та Європейського Союзу абсолютно тотожні в питаннях антикорупції», - сказав Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, депутат Європарламенту, член комітету із закордонних справ Віола фон Крамон заявила, що через ситуацію навколо призначення нового керівника САП Україна ризикує втратити безвізовий режим та фінансову допомогу від ЄС.