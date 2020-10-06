«Слуги народу» відреагували на лист євродепутатів про скасування безвізу для противників реформ

Розгляд питання щодо скасування з Україною безвізового режиму можливий у Європейському парламенті лише колегіально і за вкрай значних порушень.

Як передає Укрінформ, про це заявила заступниця голови фракції партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу ZIK, коментуючи лист трьох європарламентарів на ім’я голови фракції Давида Арахамії з попередженням про можливе скасування безвізу.

«На жаль, зараз багато маніпуляцій щодо безвізу. Цей лист, хоча він представляє думку, по-моєму, трьох парламентарів… Що я зрозуміла з нього – безвіз для українців загалом, для людей, які просто хочуть подорожувати, вільно перетинати кордони, точно ніхто не забиратиме. Більше того, ЄС – це дуже велика бюрократична машина. Згадайте, як довго ми до цього йшли. Скасування безвізу можуть розглядати колегіально і при дуже значних порушеннях. Тому українцям треба заспокоїтись – точно нічого не загрожує. Про що говорять європарламентарі, і я тут солідарна, що якщо є певні сили, які протидіють реформам в Україні, протидіють тому, щоб Україна ставала повноцінною європейською державою, то ЄС може проти них якісь санкції встановлювати, і вони стоятимуть у черзі за візою, умовно кажучи», – пояснила Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, троє депутатів Європейського парламенту звернулися до глави фракції «Слуга народу» Давида Арахамії з відкритим листом, в якому виступили з попередженням для українських олігархів і політиків, які зловживають правом на безвіз заради своєї приватної незаконної діяльності.

Раніше депутат Європарламенту, член комітету із закордонних справ Віола фон Крамон заявила, що через ситуацію навколо призначення нового керівника САП Україна ризикує втратити безвізовий режим та фінансову допомогу від ЄС.