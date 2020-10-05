У боротьбі з корупцією в Україні важливі результати, а не кількість органів – євродипломат

Євросоюз оцінюватиме антикорупційну роботу України не за докладеними зусиллями, а за досягнутими результатами.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив високопоставлений представник Євросоюзу напередодні саміту Україна-ЄС, який має відбутися у Брюсселі 6 жовтня.

«Я не став би говорити про відступ у боротьбі з корупцією в Україні, але міг би охарактеризувати цю ситуацію як ризик регресу. Є довгий перелік рішень, які можуть зашкодити антикорупційним зусиллям. Рішення Конституційного Суду щодо призначень у НАБУ - це одне, звільнення генерального прокурора в минулому - це друге, є й інші... Проблема не в тих зусиллях, яких докладають для боротьби з корупцією, проблема у недостатніх результатах», - сказав представник ЄС.

Він зауважив, що створення антикорупційних структур в Україні потребує дуже значних зусиль з огляду на опір зсередини системи, з боку зацікавлених кіл.

«Але питання завжди в тому, де результати. Хто, зрештою, опинився за ґратами? Один з відомих випадків – це справа ПриватБанку. За цим випадком втрати Української держави становлять третину допомоги від Євросоюзу (з 2014 року ЄС виділив Україні понад 15 мільярдів євро – ред.). Тож це серйозна справа. І, нарешті, ми маємо оцінювати антикорупційні заходи за результатами, а не лише за зусиллями та за кількістю створених інституцій, або правових чи адміністративних аспектів», - наголосив європейський представник.

Як повідомляв Укрінформ, суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк 2 вересня прийняв рішення щодо примусового стягнення з ПриватБанку 350 млн дол. на користь компаній братів Суркісів. У Міністерстві фінансів заявили, що оскаржуватимуть цю ухвалу.

3 вересня Вовк задовольнив заяви двох англійських компаній Суркісів про стягнення з ПриватБанку майже 165 млн дол.

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7 вересня міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який унеможливить стягнення 10 млрд грн з ПриватБанку на користь шести компаній, афілійованих з братами Суркісами.

9 вересня Верховний Суд зупинив виконання ухвали суду про забезпечення позову іноземних компаній до АТ КБ «ПриватБанк».

Національне антикорупційне бюро порушило кримінальну справу за фактом рішення судді Печерського райсуду Сергія Вовка на користь Суркісів у справі ПриватБанку.