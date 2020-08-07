Несправедливо вважати всіх чиновників часів Януковича людьми старої влади - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає несправедливим вважати усіх чиновників часів експрезидента-втікача Віктора Януковича людьми старої влади, бо і там "були чесні і досвідчені люди".

Про це він заявив під час спілкування з журналістами під час своєї дводенної поїздки на Донбас, відповідаючи на запитання про призначення заступником керівника Офісу Президента Олега Татарова, який в часи Революції гідності працював заступником начальника ГСУ МВС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо ви говорите про заступника голови Офісу Президента (Татарова - ред.), то я не знаю, що таке стара людина. Я думаю, що він віком приблизно такий, як я. Йому за 40, йому навіть нема 50 років. Хоча я вважаю, що 50, панове офіцери, - це нормально, і 60 теж, пане міністре (оборони - ред.). Керівник Офісу Президента і той чи інший керівник, хто очолює ту чи іншу ланку влади в нашій країні, може підбирати собі кадри. Ми всі жили в часи Януковича. Деякі люди і побігли з тих часів разом з Януковичем. А багато людей залишилось, які не зрадили Україну. Мені здається, що це несправедливо, всіх людей, які очолювали ту чи іншу ланку влади за часів Віктора Януковича, вважати людьми старої влади", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що для нього особисто ті чиновники, які очолювали органи влади за часів експрезидента Петра Порошенка, - "це теж стара влада". "Але й там були досвідчені люди. І в ті роки (за часів Януковича - ред.) були досвідчені люди. Головне, щоб людина була чесна", - підкреслив глава держави.

За його словами, зараз для того, аби змінити Україну, дуже важливо, аби люди при владі дотримувались насамперед моральних засад. "Щоб змінити Україну, найважливіше - це моральна сторона, і це те, чого не вистачає багатьом чиновникам, деяким депутатам. Саме ця моральна сторона - утриматись від спокуси - найголовніша риса сучасного життя", - сказав Зеленський.

Говорячи про нові призначення в Мінобороні, Президент сказав, що не знає, про які старі кадри тут йдеться. "Я не знаю, про які старі кадри йдеться. Я бачу, що зараз відбувається в армії, очільників тієї чи іншої ланки. Те, що я бачу, - це сильні досвідчені люди, з досвідом цієї війни. Нові вони чи старі, але вони точно герої. Що стосується ГУР (нового керівника ГУР МОУ Кирила Буданова - ред.), ви знаєте, що змінили керівника ГУР, - то це нова, молода людина, але дуже досвідчена", - підкреслив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України 5 серпня призначив Олега Татарова заступником керівника Офісу Президента України. У сферу його компетенцій входить формування державної політики в галузі правоохоронної діяльності, експертне-аналітичне забезпечення діяльності Офісу Президента, забезпечення гарантій національної безпеки держави у сферах правоохоронної діяльності, протидії корупції, захисту прав людини.

Татаров із 2011-го був заступником начальника головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ. Із 2014 року займався адвокатською практикою, був керуючим партнером адвокатського об’єднання "Татаров Фаринник Головко".

5 серпня Президент також призначив керівником ГУР Міноборони Кирила Буданова. Буданов є офіцером ГУ розвідки Міністерства оборони.

Фото: Офіс Президента