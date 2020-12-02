Микитась виплатив до держбюджету 50 мільйонів

Підозрюваний у причетності до заволодіння майном Головного управління НГУ, колишній народний депутат добровільно відшкодував до державного бюджету 50 млн грн від загальної суми збитків у більше 81 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба НАБУ.

«Підозрюваний у причетності до заволодіння майном Головного управління Національної гвардії України колишній народний депутат України добровільно відшкодував до державного бюджету 50 млн грн від загальної суми збитків у 81,64 млн грн», - йдеться у повідомленні.

У цьому ж провадженні раніше було накладено арешт на майно підозрюваних вартістю більше 300 млн та в дохід держави було стягнуто заставу у розмірі 30 млн за порушення покладених на підозрюваного обов’язків, уточнюють у відомстві.

Зокрема, екснардепу та бенефіціарному власнику (контролеру) ТОВ «Укрбуд Девелопмент», а також ще сімом особам інкримінується участь у корупційній схемі, якою НГУ завдано шкоди у розмірі 81,64 млн грн.

За даними слідства, у 2000-х роках ГУ внутрішніх військ МВС (з березня 2014 року — ГУ Нацгвардії) та ТОВ-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс.

«У обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць. Проте у 2016-2017 рр. сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Вартість цих квартир виявилася на майже 81,64 млн грн меншою за вартість квартир, що мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей», - поінформували у відомстві.

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Уточнюється, що починаючи з травня 2020 року, підозрювані у кримінальному провадженні ознайомлюються з матеріалами слідства перед скеруванням обвинувального акта до суду.

Також 1 грудня НАБУ та САП повідомили екснардепу про підозру у вчиненні нових злочинів — у наданні неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта.

Дії особи кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 ККУ.

У НАБУ нагадали, що до цього, 30 листопада, про підозру у отриманні неправомірної вигоди повідомили заступнику директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС(ДНДЕКЦ). Дії особи кваліфіковано за ч.3 ст.368 КК України.

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«Водночас детективи погодили з процесуальними керівниками підозру колишньому керівникові правового департаменту корпорації «Укрбуд», що зараз є посадовою особою, яка займає особливо відповідальне становище. Однак, раптове та абсолютно безпідставне рішення Генпрокурора про зміну групи прокурорів у справі унеможливило вручення зазначеного процесуального документу», - зазначили у НАБУ.

Як повідомлялося, експрезидента "Укрбуду" Микитася підозрюють у привласненні майна Національної гвардії.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України та компанія-забудовник "Укрбуд" уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс. Натомість Нацгвардія мала отримати там 50 квартир та 30 паркомісць. Проте у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як встановила експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінили квартири на Печерську.

3 квітня слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотанням прокурора і постановив стягнути з Микитася в дохід держави 30 млн гривень застави через порушення ним процесуальних обов'язків.

Водночас суддя постановив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 млн гривень із покладенням відповідних обов'язків.

Зі свого боку, у ВАКС поінформували, що 30 млн грн застави в дохід держави у справі експрезидента "Укрбуду" було стягнуто, кошти в сумі 50 млн грн вважаються внесеними, а решту суми застави в розмірі 50 млн грн може бути внесено як самим підозрюваним, так і заставодавцем на депозитний рахунок суду не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави.

Микитась не сплатив ці 50 млн грн.

САП звернулася до суду із клопотанням щодо застосування до Микитася більш суворого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Однак ВАКС відправив Микитася під цілодобовий домашній арешт. САП подала апеляцію на це рішення, і Апеляційна палата ВАКС цю скаргу задовольнила і відправила Микитася під варту.

До ексдепутата було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 100 млн гривень.