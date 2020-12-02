Афера з майном Нацгвардії: чиновнику МВС призначили 1 мільйон застави

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід підозрюваному у справі заволодіння майном Національної гвардії - посадовцю експертної установи МВС у вигляді арешту з альтернативою застави в розмірі 1 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Фейсбуці.

«2 грудня 2020 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженого прокурором САП, ВАКС обрав запобіжний захід заступнику директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС (ДНДЕКЦ) - підозрюваному у справі заволодіння майном Нацгвардії. Так, суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1 млн гривень застави», - йдеться у повідомленні.

Строк дії запобіжного заходу - до 30 січня 2021 року, уточнили у САП.

Як повідомлялося, 1 грудня НАБУ повідомило про підозру колишньому народному депутату (і екскінцевому бенефіціарному власнику ТОВ «Укрбуд Девелопмент») щодо ймовірного надання неправомірної вигоди експерту за заниження вартості житлового комплексу в межах справи про заволодіння більше 81 млн грн НГУ.

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30 листопада про підозру у отриманні неправомірної вигоди повідомили заступнику директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС (ДНДЕКЦ), і дії особи кваліфіковано за ч.3 ст.368 ККУ.

Слідство встановило, що у межах розслідування справи заволодіння майном ГУ НГУ слідчий призначив судову оціночно-будівельну експертизу, яка мала встановити дійсну ринкову вартість об’єктів нерухомості в житлових комплексах на Печерську та на околиці Києва, які були предметом обміну між НГУ та компанією-забудовницею. За угодою, в обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва (колишня військова частина) Нацгвардія мала отримати у новозбудованому житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць. Проте згодом сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць в обмін на 65 квартир у будинку, що та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва.

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За інформацією НАБУ, експарламентарій, діючи у змові з експосадовцем держкомпанії «Укрбуд», домовився із заступником директора ДНДЕКЦ про внесення недостовірних даних до експертизи таким чином, щоб різниця у ринковій вартості між ЖК на Печерську і на околиці Києва була мінімальною – 7 млн грн замість 81 млн грн. За це посадовець ДНДЕКЦ отримав машиномісце ринковою вартістю 250 тисяч грн.