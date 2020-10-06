Апеляційна палата Вищого антикорсуду залишила під арештом майно Микитася

Апеляційна палата Вищого антикорсуду залишила під арештом майно Микитася

Укрінформ
Апеляційна палата Вищого антикорсуду залишила під арештом майно колишнього президента УДБК "Укрбуд".

Про це у Фейсбуці інформує пресслужба Апеляційної палати ВАКС, передає Укрінформ.

"Сьогодні, 6 жовтня, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційну скаргу захисника підозрюваного на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 21.09.2020, якою накладено арешт на рухоме майно – коштовні годинники, предмети антикваріату, витвори мистецтва, старовинні книги тощо. За результатами судового розгляду суд відмовив у задоволені апеляційної скарги захисника та залишив у силі ухвалу слідчого судді", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Як повідомлялося, раніше Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід для експрезидента державної будкорпорації "Укрбуд" Максима Микитася до 30 листопада.

Експрезидента "Укрбуду" Микитася підозрюють у привласненні майна Національної гвардії.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України та компанія-забудовник "Укрбуд" уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс. Натомість Нацгвардія мала отримати там 50 квартир та 30 паркомісць. Проте у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як встановила експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінили квартири на Печерську.

3 квітня слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотанням прокурора і постановив стягнути з Микитася в дохід держави 30 млн гривень застави через порушення ним процесуальних обов'язків.

Водночас суддя постановив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 млн гривень із покладенням відповідних обов'язків.

Зі свого боку, у ВАКС поінформували, що 30 млн грн застави в дохід держави у справі експрезидента "Укрбуду" було стягнуто, кошти в сумі 50 млн грн вважаються внесеними, а решту суми застави в розмірі 50 млн грн може бути внесено як самим підозрюваним, так і заставодавцем на депозитний рахунок суду не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави.

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Микитась не сплатив ці 50 млн грн.

САП звернулася до суду із клопотанням щодо застосування до Микитася більш суворого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Однак ВАКС відправив Микитася під цілодобовий домашній арешт. САП подала апеляцію на це рішення, і Апеляційна палата ВАКС цю скаргу задовольнила і відправила Микитася під варту.

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До ексдепутата було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 100 млн гривень.

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