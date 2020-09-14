Суд залишив Микитася під вартою, застава - 100 мільйонів

Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою експрезидента УДБК «Укрбуд» Максима Микитася з альтернативою внесення застави у розмірі 100 млн грн.

Про це інформує пресслужба Апеляційної палати ВАКС у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Сьогодні, 14 вересня, Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційні скарги прокурора та захисника у справі колишнього президента УДБК «Укрбуд» на ухвалу слідчого судді від 03 вересня 2020 року, якою підозрюваному продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 03 жовтня 2020 року з можливістю внесення застави у розмірі 100 млн грн. За результатами судового розгляду суд відмовив у задоволенні поданих апеляційних скарг та залишив в силі ухвалу слідчого судді від 03 вересня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 3 вересня Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід для експрезидента державної будкорпорації "Укрбуд" Максима Микитася до 3 жовтня.

Експрезидента "Укрбуду" Микитася підозрюють у привласненні майна Національної гвардії.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України та компанія-забудовник "Укрбуд" уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс. Натомість Нацгвардія мала отримати там 50 квартир та 30 паркомісць. Проте у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як встановила експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінили квартири на Печерську.

3 квітня слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотанням прокурора і постановив стягнути з Микитася в дохід держави 30 млн гривень застави через порушення ним процесуальних обов'язків.

Водночас суддя постановив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 млн гривень із покладенням відповідних обов'язків.

Зі свого боку, у ВАКС поінформували, що 30 млн грн застави в дохід держави у справі експрезидента "Укрбуду" було стягнуто, кошти в сумі 50 млн грн вважаються внесеними, а решту суми застави в розмірі 50 млн грн може бути внесено як самим підозрюваним, так і заставодавцем на депозитний рахунок суду не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави.

Микитась не сплатив ці 50 млн грн.

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САП звернулася до суду із клопотанням щодо застосування до Микитася більш суворого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Однак ВАКС відправив Микитася під цілодобовий домашній арешт. САП подала апеляцію на це рішення, і Апеляційна палата ВАКС цю скаргу задовольнила і відправила Микитася під варту.

До ексдепутата було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 100 млн гривень.