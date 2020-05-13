Інвестори Укрбуду мітингують під КМДА

Під будівлею Київської міської державної адміністрації інвестори будівельної корпорації "Укрбуд" вимагають відновлення будівництва житлових комплексів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, під КМДА зібралось кількасот протестувальників. Мітингувальники вимагають від влади виконати доручення Президента України Володимира Зеленського щодо добудови об'єктів корпорації Укрбуд. Зокрема, надати необхідні дозволи корпорації Київміськбуд для добудови житлових комплексів, а також скасувати пайові внески для житлових комплексів Укрбуду.

З цими вимогами під КМДА протестують інвестори ЖК "Подол Град", "Паркова Долина 2", "Чарівне Місто", "Гармонія", "Twin House", "Гвардійський", "Академ Парк", "Urban Park", "Art House" та багатьох інших.

Мітинг інвесторів ЖК "Укрбуд" / Фото: Багмут Павло. Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, на початку грудня 2019 року ТОВ "Укрбуд Девелопмент", яке входить до складу Української державної будівельної корпорації "Укрбуд", заморозило будівництво на всіх своїх 26 об’єктах. За підрахунками генерального директора компанії "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороди, в недобудованих будинках придбали житло близько 13 тис. осіб.

12 грудня 2019 року Президент України Володимир Зеленський в ефірі програми "Право на владу" заявив, що недобудовану нерухомість компанії Укрбуд завершить Київміськбуд. Наразі Київміськбуд прийняв на баланс п’ять недобудованих житлових комплексів будівельної корпорації Укрбуд та поновив будівельні роботи на них. В Київміськбуді заявляють, що компанія не може взяти на баланс та розпочати роботи на інших об'єктах Укрбуду у зв'язку з тим, що не може отримати необхідні дозволи та документи від органів державної влади.

ПрАТ "ХК "Київміськбуд" – українська будівельна компанія, до якої входять 38 організацій різної спеціалізації. Київміськбуд здійснює свою діяльність у Києві, Житомирі, Полтаві та в Бучі Київської області. Із 2010 року компанія звела 55 будинків у 109 житлових комплексах. Станом на січень 2020 року ще 71 будинок перебував у процесі будівництва.

Фото: golos.ua