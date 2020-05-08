Микитась не вніс частину 50-мільйонної застави, САП вимагатиме арешту

Колишній народний депутат Максим Микитась не вніс частину застави у 50 млн грн, як раніше постановив ВАКС, тож САП вимагатиме зміни Микитасю запобіжного заходу.

Про це інформує пресслужба САП у Facebook.

«8 травня 2020 року прокурором САП подано до Вищого антикорупційного суду клопотання про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою із альтернативою внесення 100 млн гривень застави одному з фігурантів у справі заволодіння квартирами Нацгвардії, а саме - колишньому народному депутату», - йдеться у повідомленні.

У САП нагадали, що 29 квітня Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення слідчого судді, яким з підозрюваного у справі заволодіння квартирами Нацгвардії, а саме колишнього народного депутата, в дохід держави було стягнуто 80 млн гривень.

Уточнюється, що Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу захисників екснардепа та визначила, що стягненню підлягає лише 30 млн гривень застави.

Окрім того, Апеляційна палата ВАКС визначила для Микитася нову заставу - 100 млн гривень (у ВАКС зазначали тоді, що 30 млн грн стягнуто, 50 млн грн вважаються внесеними, і ще 50 млн грн Микитась має внести – ред.).

«Попри те, що строк внесення застави закінчився, колишній депутат й досі не сплатив кошти. Зважаючи на грубе порушення умов запобіжного заходу, прокурор звернувся до суду з вимогою змінити колишньому депутату запобіжний захід», - уточнили у САП.

Про дату розгляду цього клопотання буде повідомлено додатково.

Як повідомлялося, 3 квітня слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотанням прокурора і постановив стягнути з колишнього народного депутата та колишнього президента "Укрбуду" Максима Микитася в дохід держави 30 млн гривень застави через порушення ним процесуальних обов'язків.

Водночас суддя постановив застосувати до підозрюваного новий запобіжний захід - у вигляді застави у розмірі 100 млн гривень із покладенням відповідних обов'язків.

Зі свого боку у Вищому антикорупційному суді поінформували, що 30 млн грн застави в дохід держави у справі експрезидента «Укрбуду» було стягнуто, кошти в сумі 50 млн грн вважаються внесеними, а решту суми застави в розмірі 50 млн грн може бути внесено як самим підозрюваним, так і заставодавцем на депозитний рахунок суду не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави.

Експрезидента "Укрбуду" Микитася підозрюють у привласненні майна Національної гвардії.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України та компанія-забудовник "Укрбуд" уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс. Натомість Нацгвардія мала отримати там 50 квартир та 30 паркомісць. Проте у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінили квартири на Печерську.

4 жовтня 2019 року колегія суддів ВАКС обрала Микитасю запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у 5,5 млн грн. За нього внесли заставу, і він вийшов на волю.

Проте це рішення суду САП оскаржила в Апеляційній палаті ВАКС. Зрештою суд задовольнив скаргу прокуратури в частині збільшення застави і обрав Микитасю запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 80 млн грн. Після цього Микитася заарештували у залі суду.

25 жовтня за Микитася внесли заставу 80 млн грн. Згідно з умовами запобіжного заходу, Микитась мав носити електронний браслет, здати закордонний паспорт і з’являтися до слідчого на першу вимогу і не спілкуватися зі свідками у його справі.