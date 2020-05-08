Афера з квартирами для Нацгвардії: НАБУ і САП завершило розслідування

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування у справі про заволодіння майном Нацгвардії на понад 80 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"НАБУ і САП завершили розслідування факту заволодіння майном Головного управління Національної гвардії України у розмірі 81,64 млн грн. 8 травня 2020 року сімом підозрюваним та їхнім захисникам відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, серед підозрюваних - колишній командувач Національної гвардії України, ексзаступник начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ, ексзаступник начальника відділу централізованих розрахунків, обліку та звітності фінансово-економічного управління Головного квартирно-експлуатаційного управління, колишній народний депутат України, бенефіціарний власник (контролер) ТОВ "Укрбуд Девелопмент", виконавчий і генеральний директори та заступник гендиректора ТОВ "Укрбуд Девелопмент".

Як встановило слідство, у 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (в подальшому реорганізовано в ГУ Нацгвардії України) та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс із вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями.

В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

Проте згодом, у 2016-2017 роках, сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, що та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро «Червоний хутір»).

Вартість цих квартир, як встановила проведена у межах досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.

Як повідомлялося, 3 квітня слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотанням прокурора і постановив стягнути з колишнього народного депутата, експрезидента компанії "Укрбуд" Максима Микитася в дохід держави 80 млн гривень застави через порушення ним процесуальних обов'язків.

Водночас суддя постановив застосувати до підозрюваного новий запобіжний захід - у вигляді застави у розмірі 100 млн гривень із покладенням відповідних обов'язків.