Афера з квартирами для Нацгвардії: НАБУ оголосило нові підозри

Про це інформує пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

Зокрема, за даними НАБУ, 4 травня детективи повідомили про підозру у вчиненні нових злочинів екскомандувачу Національної гвардії, колишньому народному депутату та низці посадовців компанії-забудовниці, які є підозрюваними у заволодінні майном Національної гвардії України на 81,64 млн грн.

"Напередодні також встановлено ще двох учасників цієї корупційної схеми, яким 30 квітня теж повідомлено про підозру. Йдеться про ексзаступника начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління та ексзаступника начальника відділу централізованих розрахунків, обліку та звітності фінансово-економічного управління Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України. Таким чином коло підозрюваних у заволодінні 81,64 млн грн зросло до восьми", - йдеться у повідомленні.

У ході досудового розслідування детективи встановили нові епізоди незаконної діяльності цих осіб.

Зокрема, як підкреслили в НАБУ, здобуто докази отримання екскомандувачем Нацгвардії неправомірної вигоди за вчинення дій в інтересах компанії-забудовниці. Йдеться про 125 тис. дол. готівки, які він в подальшому розподілив між собою (100 тис. дол.) та заступником начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ (25 тис. дол.).

Крім того, слідство встановило, що посадовець Нацгвардії отримав у завуальованій формі неправомірну вигоду від колишнього народного депутата та низки топпосадовців компанії-забудовниці й у вигляді квартири загальною площею 76,00 кв. м та ринковою вартістю 1,82 млн грн. Ця неправомірна вигода надана під виглядом укладення угоди нібито оплатного придбання близькою родичкою екскомандувача Нацгвардії майнових прав на зазначену нерухомість за спеціальною ціною у сумі лише 592,8 тис. грн. (7 800 грн/кв. м). Аби приховати факт отримання неправомірної вигоди та легалізувати походження нерухомості, бенефіціари та топменеджмент компанії-забудовниці вдалися до низки незаконних дій шляхом підготовки, укладення та підписання фіктивних правочинів і листів, поінформували в НАБУ.

Також встановлено непоодинокі факти використання колишнім кінцевим бенефіціарним власником (екснародним депутатом) та іншими посадовцями компанії-забудовниці завідомо підроблених офіційних документів (звітів про оцінку на замовлення ТОВ «Укрбуд Девелопмент»), які вони використовували в процесі обміну квартир Нацгвардії у будинках в центрі столиці на нерухомість на околиці Києва, а також з метою подальшого укриття вчиненого особливо тяжкого злочину.

На підстав здобутих доказів екснародному депутату та посадовцям компанії-забудовниці уточнено підозри.

Як встановило слідство, у 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (в подальшому реорганізовано в ГУ Нацгвардії України) та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс із вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

Проте згодом, у 2016-2017 роках, сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, що та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро «Червоний хутір»). Вартість цих квартир, як встановила проведена у межах досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.

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Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із грудня 2017 року за матеріалами журналістських розслідувань програми BIHUS.INFO.

Як повідомлялося, 3 квітня слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотанням прокурора і постановив стягнути з колишнього народного депутата, експрезидента компанії «Укрбуд» Максима Микитася в дохід держави 80 млн гривень застави через порушення ним процесуальних обов'язків.

Водночас суддя постановив застосувати до підозрюваного новий запобіжний захід - у вигляді застави у розмірі 100 млн гривень із покладенням відповідних обов'язків.

29 квітня Апеляційна палата ВАКС вирішила стягнула з Микитася у дохід держави 30 мільйонів гривень застави. Експрезидента "Укрбуду" Микитася підозрюють у привласненні майна Національної гвардії. Разом з ним підозрюваним у справі є колишній командувач НГУ Юрій Аллеров.