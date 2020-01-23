Розкрадання у Нацгвардії: суд арештував ще одного фігуранта

Розкрадання у Нацгвардії: суд арештував ще одного фігуранта "справи Микитася"

Укрінформ
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 6 млн грн колишньому заступнику президента державної корпорації, підозрюваному у пособництві в заволодінні майном Нацгвардії.

Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

“Суд частково задовольнив клопотання детектива та прокурорів та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 14 лютого 2020 року з альтернативою внесення 6 млн гривень застави”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в САП не погоджуються з даним рішенням суду і збираються його оскаржити, оскільки наполягають на обранні запобіжного заходу з можливістю внесення застави у розмірі 77 млн грн.

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Як повідомлялося, у справі щодо оборудок з квартирами Нацгвардії 3 жовтня 2019 року САП повідомила про підозру екснардепу Максиму Микитасю.

Підозрюваному інкримінується організація укладання низки договорів між підконтрольними йому особами – керівниками будівельної компанії, бенефіціарним власником якої був народний обранець, та командувачем Нацгвардії України щодо обміну належної Нацгвардії нерухомості в Печерському районі м. Києва на нерухомість у житловому кварталі, що знаходиться на околиці Києва. Унаслідок такого нерівнозначного обміну державній установі відповідно до експертних висновків завдано збитки на суму 81 635 448,00 грн.

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