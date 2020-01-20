САП дала дозвіл на виїзд Микитася за кордон - адвокат

Виконувач обов’язків керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук надав дозвіл на виїзд колишнього народного депутата Максима Микитася за кордон на чотири дні.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу адвокат Микитася Олександр Лисак.

"Надійшло запрошення до Великої Британії відвідати з 20 по 24 січня. Звернулися з відповідним листом до прокурора САП. Виконувач обов’язків керівника САП Максим Грищук підписав дозвіл на цей період, надав паспорти. Вчора зняли електронний засіб контролю. Сьогодні він поїхав в аеропорт, пройшов там митний і прикордонний контроль, сів у літак. Потім літак зупиняють, його забирають, вручають рішення про відмову у перетині державного кордону, коли він уже його перетнув і знаходився у літаку", - поінформував він.

За словами Лисака, правоохоронці не повідомляють, чому Микитасю зрештою відмовили у виїзді з країни. Нині Микитасю повторно вдягли електронний браслет і він здав паспорти для виїзду за кордон, зазначив адвокат.

Як повідомлялося, у понеділок, 20 січня, прикордонники у "Борисполі" зняли з рейсу колишнього народного депутата, експрезидента корпорації "Укрбуд" Максима Микитася, коли він намагався вилетіти з України.

У коментарі Укрінформу джерело у САП сказало, що станом на 20 січня Микитась не мав дозволу на перетин кордону.

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4 жовтня 2019 року колегія суддів ВАКС обрала Микитасю запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у 5,5 млн грн. Невдовзі за нього внесли заставу, і він вийшов на волю. У суді пояснили відмову взяти підозрюваного під варту тим, що не бачать ризиків його переховування від слідства.

Дане рішення суду САП оскаржила в Апеляційній палаті ВАКС. Зрештою суд задовольнив скаргу прокуратури в частині збільшення застави і обрав Микитасю запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 80 млн грн. Після цього Микитася було заарештовано у залі суду.

25 жовтня за Микитася внесли заставу 80 млн грн. Згідно з умовами запобіжного заходу, Микитась мав носити електронний браслет, здати закордонний паспорт і з’являтися до слідчого за першою вимогою.

25 грудня 2019 року Микитасю продовжили запобіжний захід до 14 лютого 2020 року.