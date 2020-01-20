Прикордонники у "Борисполі" зняли з рейсу ексдепутата Микитася

Колишнього народного депутата Максима Микитася, підозрюваного в заволодінні майном Нацгвардії на більш ніж 81 мільйон гривень, 20 січня зняли з рейсу, коли він намагався вилетіти з України.

Цю інформацію підтвердив кореспонденту Укрінформу речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Дійсно така подія мала місце сьогодні в аеропорту Бориспіль", - сказав він.

Інші деталі Демченко не розголошував, бо зауважив, що це є компетенцією інших правоохоронних органів. Куди мав вилетіти колишній народний депутат, Демченко також не повідомив.

У коментарі Укрінформу обізнаний співрозмовник у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі розповів, що Максим Микитась не має дозволу на перетин кордону.

“Микитась станом на 20 січня не має дозволу покидати територію України”, - сказав він.

Раніше колишній народний депутат Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі повідомив, що Микитася 20 січня зняли з рейсу при спробі вильоту за кордон.

Як повідомляв Укрінформ, 3 жовтня САП повідомила про підозру екснардепу Микитасю у справі про оборудку з квартирами для працівників Нацгвардії.

Йому інкримінується організація укладання низки договорів між підконтрольними йому особами – керівниками будівельної компанії, бенефіціарним власником якої був народний обранець, та командувачем Нацгвардії України щодо обміну належної Нацгвардії нерухомості в Печерському районі м. Києва на нерухомість у житловому кварталі на околиці столиці. Як наслідок такого нерівноцінного обміну державній установі (відповідно до експертних висновків) завдано збитки на суму 81 635 448,00 грн.

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4 жовтня колегія суддів ВАКС обрала Микитасю запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у 5,5 млн грн. Невдовзі за нього внесли заставу, і він вийшов на волю. У суді пояснили відмову взяти підозрюваного під варту тим, що не бачать ризиків його переховування від слідства.

Дане рішення суду САП оскаржила в Апеляційній палаті ВАКС. Зрештою суд задовольнив скаргу прокуратури в частині збільшення застави і обрав Микитасю запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 80 млн грн. Після цього Микитася було арештовано у залі суду.

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25 жовтня за Микитася внесли заставу 80 млн грн. Згідно з умовами запобіжного заходу, Микитась мав носити електронний браслет, здати закордонний паспорт і з’являтися до слідчого за першою вимогою.

25 грудня 2019 року Микитасю продовжили запобіжний захід до 14 лютого 2020 року.