За ексдепутата Микитася внесли 80 мільйонів застави

За колишнього народного депутата Максима Микитася внесли заставу у розмірі 80 млн грн.

Про це повідомила у коментарі Укрінформу прессекретар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.

“Сьогодні за Максима Микитася внесли заставу розміром 80 млн грн”, - сказала вона.

За словами Постолюк, згідно з умовами запобіжного заходу, Микитась має вдягнути електронний браслет, здати закордонний паспорт і з’являтися до слідчого за першою вимогою.

Як повідомляв Укрінформ, 4 жовтня колегія суддів ВАКС обрала Микитасю запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у 5,5 млн грн. Невдовзі за колишнього нардепа внесли заставу і він вийшов на волю.

Дане рішення суду САП оскаржила у Апеляційній палаті ВАКС. Зрештою суд задовольнив скаргу прокуратури в частині збільшення застави і обрав Микитасю запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 80 млн грн. Після винесення даного рішення екснардепа було арештовано у залі суду.

3 жовтня САП повідомила про підозру екснардепу Микитасю у справі стосовно оборудки з квартирами для працівників Нацгвардії.

Підозрюваному інкримінується організація укладання низки договорів між підконтрольними йому особами – керівниками будівельної компанії, бенефіціарним власником якої був народний обранець, та командувачем Нацгвардії України щодо обміну належної Нацгвардії нерухомості в Печерському районі м. Києва на нерухомість у житловому кварталі, що знаходиться на околиці Києва. Як наслідок такого нерівнозначного обміну державній установі відповідно до експертних висновків завдано збитки на суму 81 635 448,00 грн.