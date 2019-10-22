Прокурор заявив про плани Микитася “прибрати” свідка у своїй справі - ЦПК

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олексій Скибенко під час розгляду скарги на обрання запобіжного заходу ексдепутату Максиму Микитасю заявив, що останній роздумував про вбивство свідка та підозрюваного у своїй справі.

Про це повідомляє у Facebook Центр протидії корупції.

"Прокурор САП заявив, що ексдепутат Микитась роздумував про вбивство свідка та підозрюваного у справі проти нього на 82 млн грн. Про це стало відомо під час засідання Апеляційної палати Антикорупційного суду, яка розглядає скаргу щодо надто м'якого запобіжного заходу Микитасю. При встановленій лише шкоді в розмірі 82 млн грн ексдепутату призначили заставу в 5,5 млн грн. Яку він оперативно зібрав", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що пізніше головуючий суддя Дмитро Михайленко закрив дослідження "прослушки" від журналістів та громадськості.

Як повідомляв Укрінформ, 3 жовтня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру екснардепу Максиму Микитасю у справі стосовно оборудки з квартирами для працівників Нацгвардії.

Підозрюваному інкримінується організація укладання низки договорів між підконтрольними йому особами – керівниками будівельної компанії, бенефіціарним власником якої був народний депутат, та командувачем Нацгвардії України щодо обміну нерухомості Нацгвардії в Печерському районі м. Києва на нерухомість у житловому кварталі, що розташований на околиці Києва. Як наслідок такого нерівнозначного обміну державній установі, відповідно до експертних висновків, завдано збитків на суму понад 81,6 млн грн.

У четвер, 3 жовтня 2019 року, за погодженням прокурорів детективи вручили клопотання про застосування запобіжного заходу Микитасю.

10 жовтня Микитасю призначили запобіжний захід у вигляді застави у сумі 5,5 млн грн.

У Вищому антикорупційному суді заявили, що відпустили Микитася під заставу в сумі 5,5 млн грн, оскільки заявлений обвинуваченням розмір застави в 300 млн грн слідчий суддя визнав непомірним і таким, що не відповідає доведеним ризикам.